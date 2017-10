Bersenbrück. Mit ihren neuen Produkten aus Biomasse könnte die BAR regional Osnabrücker Land GmbH Kreislaufwirtschaft und regionale Wertschöpfung stärken. Dazu ein Kommentar.

Wer seinen Rasenschnitt zum Grünplatz bringt, kommt ins Grübeln: Riesige Mengen an Planzenresten werden hier zusammengetragen. Wohin damit? Daraus muss sich doch etwas machen lassen.

Klar ist Biomasse ein Rohstoff, der sich zu allerlei verarbeiten lässt, sagen die Experten von BAR. Es lohnt sich aber nur, wenn dieser Rohstoff auf kurzem Wege zu bekommen ist und das Produkt ebenso kurze Wege zu seinem Abnehmer hat.

Also hängt es an uns als Verbrauchern. Nur wenn wir die Produkte auch kaufen, kommt eine sinnvolle Kreislaufwirtschaft in Gang.

Damit diese Produkte attraktiv sind, braucht es eine aufwendige Aufbereitung. Die Rohstoffe müssen in möglichst reiner Form vorliegen. In diese Aufbereitung haben regionale Vordenker, Techniker, Konstrukteure und Unternehmen, Maschinenbauer vor allem, Geld, Zeit und Mühe investiert.

Davon könnte das Osnabrücker Land profitieren. Heizbriketts, Pfähle, Zäune und anderes mehr aus Biomasse und nicht zuletzt der Pelletdünger sollen hier produziert werden. Das bedeutet neue Arbeitsplätze und mehr Steuereinnahmen.

Und wer weiß? Wenn die Technik aus dem Osnabrücker Land sich bewährt, dürfte sie auch woanders gefragt sein. Das brächte Beschäftigung für hiesige Unternehmen. Das alles kann aber nur in Gang kommen, wenn Unternehmer etwas wagen.