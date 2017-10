Auf dem Hof Bramsche In Bippen läuft der Maiburger Hexenmarkt

Bippen. Auf dem Hof Bramsche in Bippen findet gerade der Maiburger Hexenmarkt statt. Er begann am Montag mit einem mystischen Abend.

Feuer und Fackeln beleuchteten am Montagabend den Hof im Bipppener Zentrum und gaben ihm eine besondere Stimmung. Der Abendmarkt lockte zahlreiche Besucher an, die auf ihre Kosten kamen. Moderne Lichttechnik auf der Bühne und bei verschiedenen Verkaufsständen ergänzte die Fackeln.

Ein Feuerjongleur und mittelalterliche Musik sorgten für Unterhaltung. An den Ständen wartete eine breite Palette an Kunsthandwerk, Deko und vielem anderem, was Haus und Hof schmücken könnte. Auch im Zelt gab es eine große Auswahl.

Am Dienstag stehen Gaukler und Musiker im Mittelpunkt. Mit Dudelsäcken und Trommeln versetzt die Band „Crest of Gordon“ Bippen ins schottische Hochland. Die Hasetaler Pferdepost bietet Fahrten in der Postkutsche an. Mells Zauberwelt und ein Erzähltheater fesseln vor allem die jungen Besucher. Der 7. Maiburger Hexenmarkt läuft am Dienstag bis 18 Uhr.