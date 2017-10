Dankeschön im Festzelt Ankumer Ehrenamtstag auf Jugendzeltplatz

to Ankum. Wenn die Ankumer etwas Neues machen, dann richtig, und zwar richtig ungewöhnlich: Ihren ersten “Tag des Ehrenamtes“ beging die Gemeinde im Festzelt auf dem Jugendzeltplatz in Aslage.

Zwei Fliegen mit einer Klappe: Das Dankeschön an die Engagierten nutzte die Gemeinde, ihren attraktiven Jugendzeltplatz einem breiten Publikum vorzustellen. An die 400 Gäste aus Ankumer Vereinen, Verbänden und Institutionen waren der Einladung gefolgt, aber auch nicht organisierte Ehrenamtler. Das Festzelt füllte sich rasch und der Sonntagvormittag geriet zum ausgedehnten Frühschoppen mit Livemusik vom Orchester Rote Heide aus Bersenbrück.

Das zwanglose Beisammensein unterbrachen nur zwei humorige Ansprachen von Bürgermeister Detert Brummer-Bange und Samtgemeindebürgermeister Horst Baier. Die Gemeinde Ankum habe schon seit Jahren auf einen Neujahrsempfang mit Ehrung von Ehrenamtlichen verzichtet, erklärte Brummer-Bange. „Das eingesparte Geld haben wir lieber in die heutige Veranstaltung gesteckt, weil das sinnvoller ist und dort ankommen soll, wo unser Dank ankommen soll, nämlich bei allen ehrenamtlich Tätigen in Ankum“, sagte er.

„Hier wird angepackt“

„Wir geben heute gerne einen aus, um den vielen Helfern in unserer Gesellschaft besten Dank sagen zu können.“ Eines sei ihm besonders wichtig: „Nicht der Umfang ist das Maß, sondern das ihr euch ehrenamtlich engagiert.“

Für jeden Gast gab es einen Kaffeebecher mit dem neuen „Ankum-Logo“ als Dankeschön. Augenzwinkernd wies Brummer-Bange darauf hin, dass einer Studie zufolge die Engagierten eine um siebe Jahre höhere Lebenserwartung hätten: „Hoffentlich ist das ein Ansporn für euch alle, noch lange tätig zu sein.“

Samtgemeindebürgermeister Baier zeigte sich von der Idee und ihrer Resonanz sehr angetan: „Das ist für die Ehrenamtshochburg Ankum eine tolle Aktion und eine super Idee.“ Beeindruckt sei er immer wieder, mit wie viel Professionalität und Engagement die Vereine und Institutionen an gestellte Anforderung und Probleme herangehen. „Hier wird angepackt und die Dinge in Eigenregie geregelt“, lobte der Samtgemeindebürgermeister und hatte mit Blick auf die gute Kassenlage der Gemeinde noch einen Rat: „Trinken und essen sie heute, was sie können!“

Das ließen sich die Ankumer nicht zweimal sagen, sodass es am Ende durchweg positive Kritiken für den ersten „Tag des Ehrenamts“ in Ankum gab. Eine Wiederholung in absehbarer Zeit sei durchaus denkbar, deutete die Gemeindepolitik an.