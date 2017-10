Lösung für Krippe in Sicht? Neuer Kindergarten in Alfhausen wird später fertig

Alfhausen. Der Bau des neuen Kindergartens liegt drei Monate hinter dem Zeitplan. Für die Krippe suchen Gemeinde und Samtgemeinde Bersenbrück eine Übergangslösung. Bürgermeisterin Agnes Droste ist optimistisch, dass sie den Eltern bald ein Ausweichquartier benennen kann.

Die Verzögerung gab Samtgemeindebürgermeister Host Baier in der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates vergangene Woche in Rieste bekannt. Ursprünglich vorgesehen gewesen sei eine Fertigstellung des Johanna-Kindergartens im Spätherbst, die Kindergruppen hätten zu Mitte Dezember einziehen sollen. Die Kinderkrippe sollte zu Jahresbeginn 2018 anlaufen. Weil sich Eltern auf diesen Termin eingestellt hätten, suchten die Samtgemeinde Bersenbrück und Gemeinde Alfhausen ein Ausweichquartier für die Krippe.

Die Kindergruppen, die nach der Fertigstellung in den Kindergarten einziehen sollen, gibt es schon seit mehr als einem Jahr, sie sind provisorisch im Alfhausener Schulzentrum untergebracht. Dort haben sie kürzlich schon einmal den „ersten Geburtstag“ ihres Kindergartens gefeiert. Sie könnten vorerst im Schulzentrum bleiben, das sei kein Problem, sagt Stefan Winter von der Alfhausener Verwaltung. Als neuen Umzugstermin hatte Baier im Samtgemeinderat Anfang März 2018 genannt.

Wiederholte Ausschreibungen

Für die provisorische Kinderkrippe seien zwei Gebäude in Aussicht genommen worden, berichtet Alfhausens Bürgermeisterin Agens Droste. Derzeit werde mit dem Landesschulamt als Aufsichtsbehörde geklärt, welches der Gebäude geeignet sei. Sie gehe davon aus, dass sie den Eltern in Kürze mitteilen könne, wo die Krippe untergebracht werde, so Droste.

Die Verzögerungen beim Bau führt sie darauf zurück, dass die Ausschreibung von drei wichtigen Gewerken kein Ergebnis gebracht hätten. Die Baukonjunktur sei so gut, dass die Firmen vollauf beschäftigt seien. Deshalb habe es trotz bundesweiter Suche für drei wichtige Gewerke keine Angebote gegeben, unter ihnen Fenster und Lärmschutzwand. Die Gewerke seien mit beschränkter Anbieterzahl neu ausgeschrieben worden.

Andere Arbeiten vorzuziehen, habe auch nur sehr eingeschränkt funktioniert. „Wenn sie keine Fenster haben, können sie auch keinen Innenputz machen“, sagt Droste. Die Verzögerungen hingen aber nicht damit zusammen, dass die Gemeinde mitten in den Arbeiten das Bauprojekt erweitert hat. Die Räume für die dritte Regelgruppe werden jetzt nicht nur vorbereitet, sondern gleich mitgebaut. Das habe gut geklappt, weil „die Baufirmen schon an Ort und Stelle waren und die zusätzlichen Arbeiten gleich miterledigen konnten.“