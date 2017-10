Knapp 200 Gäste feierten in Rieste Zünftige Stimmung beim bayrischen Frühschoppen auf Lage

Rieste. Gute Stimmung herrschte in der Gaststätte Zur alten Küsterei auf Lage. Bereits zum vierten Mal lud die Freiwillige Feuerwehr Rieste zum Bayrischen Frühschoppen ein.

„In diesem Jahr hätten wir noch ein paar Restkarten übriggehabt“, so Ortsbandmeister Sven Kramer, der gemeinsam mit seinem Stellvertreter Frank Ewing und den Wirtsleuten Johanna und Michael Spahn das Fest organisiert hatte. Tatkräftige Unterstützung beim Herrichten des Saales gab es von weiteren Brandschützern der Riester Wehr.

Während in den vergangenen Jahren der Frühschoppen stets an einem Samstagmorgen stattfand, hatte man sich in Rieste in diesem Jahr für den Sonntag entschieden. „Wir dachten, dass der Brückentag am Montag dafür spräche, das Fest einmal am Sonntag stattfinden zulassen“, so Kramer: „Aber, wir haben doch von vielen Bürgern aus der Gemeinde zuhören bekommen, dass sie am Montag arbeiten müssten – und deshalb nicht teilnehmen könnten. Von daher wird die fünfte Auflage des Bayern-Frühschoppens im kommenden Jahr wieder an einem Samstag stattfinden“, so Kramer weiter. „Die Musikkapelle, die Band High-Life aus dem benachbarten Neuenkirchen-Vörden, wurde deshalb für den 29. September 2018 bereits verpflichtet“, wie Frank Ewing ergänzt.

Und während am Sonntagvormittag passend die ersten Maßkrüge mit König-Ludwig-Bier gefüllt wurden, kümmerten sich Johanna und Michael Spahn um das Mittagessen. „Wir haben heute wieder vier verschiedene, aber typisch bayrische Gerichte im Angebot“, so Gastwirt Spahn. Zwischen Mini-Haxen mit Sauerkraut und Knödeln, Schweinebraten mit Dunkelbiersoße und Blaukraut, Leberkäse mit Kartoffelsalat und dem Obatzda mit Brezn konnten die knapp 200 Gäste wählen. Und davon wurde dann auch rege Gebrauch gemacht, wie die Warteschlange an der Speisenausgabe belegte.

Nachdem die ersten Maß durch die Kehlen geflossen waren und auch die Musiker sich gestärkt hatten, wurden von den Feuerwehrleuten die ersten Bänke abgebaut und mit passender Volksmusik durften Riestes amtierendes Schützenkönigspaar und desen Adjutanten mit einem Ehrenauftritt die Tanzfläche eröffnen. Gefeiert wurde schließlich bis in den Abend hinein.