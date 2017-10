Mehr Geld für Kreismusikschule Sanierung der Grundschule Eggermühlen

Rieste/Bersenbrück. Eine Änderung in der Finanzierung der Kreismusikschule Osnabrück wird die Samtgemeinde Bersenbrück ab 2018 rund 11000 Euro im Jahr mehr kosten. Die Grundschule Eggermühlen soll saniert werden.

.Damit werde die Kreismusikschule die Samtgemeinde jährlich knapp 70000 Euro kosten, teilte Bürgermeister Horst Baier in der jüngsten Sitzung des Samtgemeinderates in Rieste mit. Bislang teilen sich Kreis und Gemeinden je zur Hälfte den Zuschussbedarf der Kreismusikschule.

Die Gemeinden stellen ihr kostenlos Unterrichtsräume zur Verfügung. Laut einem Gerichtsurteil benachteiligt dies aber freie Musikschulen, deshalb soll es künftig eine Raumumlage geben.

Der Anteil einer Gemeinde am Zuschuss berechnet sich künftig aus ihren Belegungszahlen in den Hauptfächern und ihren Einwohnerzahlen der Drei- bis 20-Jährigen. Die Raumumlage wird zum Anteil der Gemeinden hinzugerechnet, für jede Unterrichtsstunde in einem ihrer Räume gibt es später eine Rückzahlung.

Schulsanierungsprogramm KIP II

Die Gruppe CDU/FDP im Samtgemeinderat hatte einen Antrag gestellt, um die Sanierung der Grundschule Eggermühlen zu beschleunigen. Für diese Sanierung liege bereits ein Konzept vor, für das die Samtgemeinde ein Architekturbüro mit einer Kostenermittlung beauftragt habe, berichtete Baier. Mit der Gruppe sei vereinbart worden, ihren Antrag in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen Ende November zu behandeln.

Für die Finanzierung der Schulsanierungen in Eggermühlen und in Gehrde hofft die Samtgemeinde auf Zuschüsse aus dem neuen niedersächsischen Schulsanierungsprogramm KIP II, das Baier ebenfalls in dieser Sitzung vorstellte.