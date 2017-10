Vom Campingplatz Rieste: E-Bike gestohlen

Vor dem Supermarkt am Riester Campingplatz stahlen Unbekannte am Samstag ein E-Bike, teilt die Polizei mit. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Rieste. Vom Campingplatz am Alfsee (Am Campingpark) entwendeten Unbekannte am Samstagmittag ein schwarzes E-Bike der Marke Hercules, teilt die Polizei mit.