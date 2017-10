Daniel Hartmann ernannt Neuer Strafrichter am Amtsgericht Bersenbrück

Bersenbrück. Als neuer Richter am Amtsgericht Bersenbrück ist Daniel Hartmann für Strafsachen und Ermittlungen zuständig.

Dies teilt das Amtsgericht in einer Pressemitteilung mit. Demnach wurde Hartmann vergangene Woche zum Richter am Amtsgericht in Bersenbrück ernannt. Die Urkunde zur Ern-nung zum Richter auf Lebenszeit überreichte ihm Thomas Veen, Präsident des Landgerichts Osnabrückt.

Hartmann studierte Rechtswissenschaften an der Universität Osnabrück. Nach Ablegung der ersten juristischen Staatsprüfung im Jahre 2009 absolvierte er das Referendariat in Osnabrück. Im Anschluss an die zweite juristische Staatsprüfung im Jahre 2011 arbeitete er zunächst drei Jahre als Rechtsanwalt.

Im Mai 2014 wechselte Hartmann n in den Staatsdienst und war als Staatsanwalt bis August 2015 bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg, als Richter bis Oktober 2016 bei dem Amtsgericht Vechta und zuletzt beim Landgericht Osnabrück eingesetzt.

Daniel Hartmann ist beim Amtsgericht Bersenbrück im wesentlichen für Strafsachen und Jugendstrafsachen zuständig. Weiterhin ist er verantwortlich als Ermittlungs- und Haftrichter.