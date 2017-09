„Anderes Bild in den Köpfen“ Samtgemeinde Bersenbrück will Partnerschaft mit Ruma

Bersenbrück/Rieste. Mit nur einer Gegenstimme hat sich der Samtgemeinderat für eine Partnerschaft mit Ruma entschieden. Damit dürfte die Samtgemeinde Bersenbrück die erste niedersächsischen Kommune sein, die eine solche Partnerschaft mit einer Kommune in Serbien eingeht.

Die CDU-Fraktion habe sich lange mit diesem Entschluss schwer getan, erklärte ihr Sprecher Gerd Uphoff in der Samtgemeinderatssitzung am Donnerstagabend in Rieste. Schließlich sei die Samtgemeinde nicht viel mehr als eine „Verwaltungseinheit“, kommunale Partnerschaften Sache ihrer sieben Mitgliedsgemeinden.

Am Ende siegte der Pragmatismus. Die CDU setze auf den Verein „Brücken bauen“, der sich vor zwei Jahren unter Vorsitz des jetzigen Ratsmitglieds Željko Dragic gebildet hatte. Von Dragic und dem Verein ging der Anstoß zu einer Verbindung mit Ruma aus. Der Verein müsse auch die die Partnerschaft mit Leben füllen, argumentierte Uphoff, und die Partnerschaftsurkunde könne ihm helfen, Fördergelder aufzutreiben für Begegnungen und andere Aktionen.

Delegationsreise nach Ruma

Uphoff und Dennis Lindemann waren die ersten CDU-Vertreter, die sich im Mai einer Delegationsreise nach Ruma anschlossen. Lindemann sondierte danach in den Kreisen der Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde und stieß auf Offenheit und Bereitschaft, etwas für die Feuerwehr in Ruma zu tun, berichtete er nun.

Doch zuerst einmal ist die Politik am Zug, muss ein Zeichen setzen. Die Partnerschaft sei „ein deutliches Signal aus dem politischen Raum, auf das die Serben warten“, sagte Samtgemeindebürgermeister Horst Baier. Auch ermutige das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Kommunen zu solchen Schritten. Es habe dafür eigens ein Förderprogramm aufgelegt, von dem die Samtgemeinde und Ruma bereits profitieren.

Baier sprach von einem Umdenken in der Entwicklungshilfe, sie könne nur gelingen, wenn Gemeinden sich engagierten. Und er sprach davon, was der zwischen der Samtgemeinde und Ruma angelaufene Jugendaustausch bewirken könne: „Es entsteht ein anderes Bild in den Köpfen, als es sonst herrscht.“

Vertragsunterzeichnung im November

Das bestätigte Elisabeth Middelschulte (Die Grünen) mit Rückmeldungen von einem vor wenigen Tagen zu Ende gegangenen Jugendaustausch. Die jungen Serben hätten in der Samtgemeinde das Bild v über Bord geworfen, das sie sich von den Deutschen gemacht hätten. Sie seien begeistert vom warmherzigen Empfang bei ihren Gasteltern, hätten sich aufgenommen und akzeptiert gefühlt.

„Wir brauchen den Austausch. Wenn wir es nicht machen, bekommt das Land es nicht hin,“ machte sich auch Detert Burmmer-Bange (UWG Ankum) für ein Europa von unter stark. Er war übrigens der einzige Redner in dieser Debatte, der die 3000 Einwohner große Gemeinde Ruma in der nordserbischen autonomen Region Vojvodina noch nicht persönlich kennengelernt hatte. Manfred Krusche, der für die SPD sprach und die Rolle des Vereins „Brücken bauen“ als Motor der Partnerschaft ebenso einschätzte wie seine Vorredner, war im Mai dort, zusammen mit einigen Mitgliedern aus sämtlichen Fraktionen des Samtgemeinderates.

Unterzeichnet werden soll der Partnerschaftsvertrag in Ruma, voraussichtlich wird das im November der Fall sein.