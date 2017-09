Bersenbrück/Rieste. Die Partnerschaft zwischen der Samtgemeinde Bersenbrück und dem nordserbischen Ruma könnte ein Beitrag zu einem Europa sein, das von unten zusammenwächst. Dazu ein Kommentar

Einer der schönsten Momente dieser Ratssitzung war der, als Elisabeth Middelschulte schilderte, wie warmherzig und hingebungsvoll Jugendliche aus Ruma vor wenigen Tagen ihre Gastgeber in der Samtgemeinde empfunden haben. Schau an, Norddeutsche sind doch nicht so stur, wie sie sich selbst manchmal sehen.

Die Serben gaben auch zu, dass das nicht dem Bild entsprach, das sie sich von den Deutschen gemacht hatten. Besser kann man den Sinn einer solchen Gemeindepartnerschaft nicht umschreiben. Es ist ja nicht so, dass Deutsche ein realistisches Bild von Serbien und den Serben haben, ganz im Gegenteil. Doch keiner derjenigen, die in den vergangenen zwei Jahren den Kurztrip nach Ruma wagten, kehrte mit der gleichen Vorstellung zurück, mit der er aufgebrochen war.

Dies ist die Chance, die die Partnerschaft bietet: ein Stück der Welt kennenzulernen, das fern erscheint und zugleich doch nahe ist. Ein Puzzlestück eines Ganzen, ohne das kein Leben in Frieden, Freiheit und Wohlstand möglich ist. Was wir brauchen, sind nicht nur die Vereinten Staaten von Europa, sondern auch das Europa der Gemeinden.