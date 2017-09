Faltblatt lädt zum Mitmachen ein Aufruf zur Dorferneuerung gestartet: „Rieste braucht dich!“

Rieste. Zwei junge Frauen, die sich für ihren Heimatort Rieste engagieren und dafür Mitstreiter suchen: Miriam Krämer und Karina Kotte werben in Sachen Dorferneuerung um Unterstützung und wollen mit einer Flyeraktion dafür die Werbetrommel rühren.

Gemeinsam mit Alfhausen ist die Gemeinde Rieste vor rund drei Jahren ins Dorferneuerungsprogramm aufgenommen worden. Groß war das Interesse bei der ersten Bürgerversammlung im November 2014. Viele arbeiteten seither in verschiedenen Arbeitsgruppen mit.

Inzwischen ist der Stab der Aktiven jedoch etwas kleiner geworden. Rund zehn Riester treffen sich noch regelmäßig in einer Arbeitsgruppe. Aber das soll sich ändern. Mit einer Flyeraktion unter dem Titel „Rieste braucht dich! Sei dabei!“ wird demnächst für eine Bürgerversammlung geworben. Die findet am Donnerstag, 2. November, um 19.30 Uhr in der Gaststätte Stientker statt und soll keine reine Informationsveranstaltung sein. Geplant sei, an diesem Abend in kleinen Gruppen unter Moderation Ideen zu beleuchten und vielleicht andere Ansatzpunkte zu finden, sagt Karina Kotte. Die beiden Riesterinnen möchte die Themen wie Ortspflege, Orts- und Vereinsleben, Jugend im Ort oder auch „Wie möchten wir im Alter wohnen?“ vorantreiben, erklären sie. Auf dem Flyer ist eine kleine Auswahl aus einer breiten Themenpalette gelistet, für deren Bearbeitung jetzt Bürger aller Altersgruppen gesucht werden. Dann könne es zumindest nicht mehr heißen: „Ich bin nicht gefragt worden“, meint Miriam Krämer.

Die Gemeinde stehe zwar hinter ihnen und müsse das Ganze jeweils auch absegnen, aber „wir sind nicht politisch unterwegs“, klärt Miriam Krämer auf, denn jeder Bürger könne auch außerhalb politischer Gremien etwas bewirken. Und das müssten keine riesigen Projekte sein. „Dorferneuerung ist eine positive Sache“, sagt sie weiter.

Von der Chance, „unseren Ort und unser Leben hier mitzugestalten“ spricht auch der Flyer, der unter Federführung der beiden Frauen entstand. Über die Zeitung und die sozialen Medien wollen sie ihr Anliegen außerdem bekannt machen. Miriam Krämer hält viel von einem afrikanischen Sprichwort: „Wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht der Welt verändern“, zitiert sie.

Für weitere Informationen stellt die Gemeindeverwaltung unter Tel. 05464/92030 den Kontakt zu Miriam Krämer und Karina Kotte her.