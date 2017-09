Welcher Job passt zu mir? Ankumer Oberschüler erkunden Berufsfelder

bdr Ankum. An drei Berufsorientierungstagen konnten die Neuntklässler der August-Benninghaus-Oberschule in Ankum herausfinden, was sie nach ihrer Schulzeit machen wollen. Auch die jüngeren Jahrgänge informierten sich an den Praxisstationen.

Zum Auftakt konnten sich die Schüler bei einem Informationstag je nach Interesse dreimal 45 Minuten bei verschiedenen Einrichtungen informieren. Mit dabei waren die Handwerkskammer Osnabrück-Emsland, die Polizei Bersenbrück, das Generalvikariat (Freiwilliges Soziales Jahr), die Wehrdienstberatung der Bundeswehr, die Berufsbildenden Schulen Bersenbrück (Informationstechnologie), die Franz-von-Assisi-Schule (Sozialpädagogik/Erzieherin) und das Mint-Zentrum (Berufe aus dem Bereich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Am zweiten Tag schnupperten die Neuntklässler in Kleingruppen Betriebsluft. Bei den Firmen Tellen Maschinenbau (Alfhausen), Delkeskamp Verpackungswerke (Nortrup), Niels-Stensen-Pflegezentrum (Ankum), Lear Corporation (Bersenbrück), Edeka Kuhlmann (Ankum) und Adidas (Rieste) erhielten die Schüler Einblicke in die Arbeitswelt.

Schüler mit Begeisterung bei der Sache

Zum Abschluss kamen die Betriebe und Einrichtungen in die Schule und präsentierten ihre Ausbildungsberufe mit kleinen praktischen Aufgaben an berufstypischen Praxisstationen. Dabei durchliefen die rund 60 Neuntklässler diese Stationen mithilfe eines Begleitheftes, probierten Tätigkeiten aus und bekamen so einen Eindruck von der beruflichen Praxis in verschiedenen Berufsfeldern. An dieser Berufs-Präsentation beteiligten sich folgende Betriebe und Einrichtungen: Santel (Schwagstorf), Tischlerei Hellmann (Ankum), Otto Bedachungen (Ankum), Kemper Fleischwaren (Nortrup), Tellen Maschinenbau (Alfhausen), Autohaus Kalmlage (Bersenbrück), Gasthof Dückinghaus (Merzen), Malermeister Ratermann (Ankum), Oldenburgische Landesbank, Kindertagesstätte St. Nikolaus (Ankum), Delkeskamp Verpackungswerke (Nortrup) und Edeka Kuhlmann (Ankum). Die Vertreter der Betriebe und Einrichtungen waren erfreut darüber, mit wie viel Enthusiasmus und Begeisterung die Schüler bei der Sache waren. Doch nicht nur das, vereinzelt wurden schon Praktika in den Betrieben vereinbart und manchen Schüler konnten sie sich als zukünftigen Auszubildenden in ihrem Betrieb vorstellen. Erfreulich auch, wie viele Mädchen sich für technische und handwerkliche Berufe interessieren.

Betriebe halten Ausschau nach dem richtigen Nachwuchs

Diese berufsorientierte Projektwoche ist also nicht nur für Schüler sinnvoll und informativ, sie ist auch für die Betriebe und Einrichtungen hilfreich, um interessierte Nachwuchskräfte zu finden, denn das ist in manchen Berufen gar nicht so einfach. Diese Projektwoche wird durch die Firma Fuchs-Konzepte, mit der die August-Benninghaus-Oberschule schon seit einigen Jahren zusammenarbeitet, geplant und umgesetzt. Finanziert wird das Projekt vom Bildungsfonds, Region des Lernens, Osnabrücker Nordkreis. Auch die Samtgemeinde Bersenbrück unterstützt diese Maßnahme, indem sie die Fahrtkosten zu den Betrieben übernimmt.