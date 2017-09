Auch Eltern interessiert Weltkindertag in Alfhausen

Alfhausen. Den Weltkindertag vom 20. September feierten rund 40 Kinder aus Alfhausen mit dem Team der Jugendpflege der Samtgemeinde Bersenbrück auf dem Kirchplatz nach.

Mehrere Stunden durften sie viele Spiele aus dem bunten Bauwagen der Jugendpflege ausprobieren und sich in einer Hüpfburg austoben. Unter dem Motto „Kindern eine Stimme geben“ gab es ein gemeinsames Plakat, auf dem sich Kinder mit einem bunten Handabdruck und einem persönlichen Wunsch verewigen durften. Es gab Obstsnacks und Getränke. Sehr zufrieden zeigte sich Roman Keller, Leiter des Kinder- und Jugendtreffs in Alfhausen, mit der Teilnehmerzahl, aber auch dem Interesse der Eltern an der Veranstaltung bei schönem Wetter auf dem Kirchplatz.

Der Weltkindertag wird in über 145 Ländern begangen, um auf die Bedürfnisse von Kindern und auf Kinderrechte aufmerksam zu machen.