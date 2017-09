„Earth Hour“ Bersenbrück gehen die Lichter aus

Bersenbrück. Als zweiter Ort im Nordkreis nach Rieste nimmt Bersenbrück 2018 an der weltweiten „Earth Hour“ teil. Für eine Stunde sollen Lichter abgeschaltet werden, um an den Klimaschutz zu erinnern.

Die Anregung dazu kam von der UWG Stadt Bersenbrück, für die Steffen Zander in der jüngsten Stadtratssitzung die Aktion vorstellte. Demnach wurden 2007 auf Anregung des der Umweltorganisation WWF in Sydney zum ersten Mal für eine Stunde die Lichter ausgeschaltet, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. 2017 beteiligten sich über 7000 Städte und Gemeinde in 187 Landern daran. Rund um Bersenbrück sind Osnabrück, Cloppenbrug, Damme und Emstek schon seit Jahren dabei.

Im Bauauschuss sei der Antrag der UWG auf einhellige Zustimmung gestoßen, berichtete Bürgermeister Christian Klütsch. Die Stadt wolle, soweit möglich, Lichter in öffentlichen Gebäuden ausschalten, aber auch wie angeregt bei Unternehmen, Kirchengemeinden, Verbänden und Privatleuten um eine Teilnahme werben.

Willkommenskultur

Ob wie gewünscht auch eine Abschaltung von Straßenlaternen möglich sei, hänge davon ab, ob die Verkehrssicherungspflicht dies erlaube. Die nächste Earth Hour soll am 24. März 2018 von 20.30 bis 21.30 Uhr stattfinden.

Zustimmung hatte zuvor auch Klütsch gefunden für eine Stellungnahme zum Ergebnis der Bundestagswahl. Bersenbrück solle an seiner „Willkommenskultur“ festhalten, sagte er und verwies auf das Reggae-Jam-Festival mit seinem internationalen Publikum.

Ab Mitte Oktober sei das Bistro im Bersenbrücker Bahnhof wieder vermietet, berichtete Klütsch außerdem. Nach Umbauten sei wohl im November wieder mit einem gastronomischen Angebot dort zu rechnen.

Für die Verwaltung berichtete Phil Wesselkämper von Bemühungen, den Sitzungsraum der Stadtverwaltung in der Marktschule auch für Rollstuhlfahrer zugänglich zu machen. Bis eine Lösung gefunden sei, könnten Sitzungen bei Bedarf auch in die VHS-Räume im Erdgeschoss verlegt werden.

Stadtsanierung

Wesselkämper berichte ferner von Anliegerversammlungen, mit denen das Interesse an der Erschließung rückwärtiger Baugrundstücke erkundet werden sollte. Dabei habe sich gezeigt, dass im Bereich von Bahnhofstraße und Bramscher Straße keine neuen Interessenten hinzugekommen seien. Ferner habe ein Treffen mit Bewohnern der Straßen Im Dom und Gildewart gezeigt, dass auch dort das Interesse an einer Baugebietsplanung begrenzt sei. Über diese Anliegerversammlung seien die Ratsmitglieder nicht informiert worden, bemängelte Josef Weissmann (Die Grünen). Wesselkämper erklärte dazu, das Treffen habe dem Zweck gegolten, Anlieger zu informieren, nicht aber, verbindliche Entscheidungen zu treffen.

Vor ihrer Verabschiedung müsse die Baugebietsplanung für das Stadtsanierungsgebiet nördlich der Innenstadt an der B 214 im Bauausschuss behandelt werden, forderte Weissmann. Für die CDU lehnte Gerd Uphoff ab. Dort seien die Pläne im Mai ausführlich vorgestellt worden, die Entscheidung zur Einleitung des Verfahrens sei einstimmig gewesen. Die CDU-Mehrheit stimmte schließlich für die Verabschiedung, alle anderen Fraktionen enthielten sich.