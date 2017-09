13 Tier bestanden Prüfung Jägerschaft Bersenbrück bildet Jagdhunde aus

Bersenbrück/Gehrde. Das bringt Glück: 13 Hunde bestanden nach einem Lehrgang der Jägerschaft Bersenbrück die Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde. In Gehrde absolvierten sie unter den Strengen Augen von insgesamt sechs Richtenr eine umfangreiche Abschlussprüfung.

Nun also dürfen Kira, Käthe, Herkules, Karo vom Gerstenerweh sowie neun weiteren Artgenossen Herrchen und Frauchen zur Jagd begleiten. Die haben viel Zeit in die Ausbildung ihrer Hunde investiert. Seit März trafen sie sich einmal pro Woche zum Training.

Ziel der Ausbildung sei,, dass die Hunden das erlegte Wild waidgerecht sichern und schnell zur Strecke bringen. Damit solle den Tieren unnötiges Leiden erspart werden, erklären übereinstimmen Hartmut Specht, Peter Wessling und Judith Lammers das Ziel der Ausbildung, die sie für den Hegering Bersenbrück/Gehrde, in die Hand nehmen.

Bei der Schulung in Wasserarbeit ginge es zum Beispiel um Schussfestigkeit, Suche einer toten Ente, die versteckt sei und Stöbern mit lebender Ente. Zum Ausbildungsprogramm gehöre auch die Schnupperarbeit im Feld, Standruhe, Schweißarbeit, Schleppenarbeit im Wald und die Leinenfähigkeit. Zur Prüfung traten die Hundeführer mit ihren Teiren in zwei Gruppen an.