Fachtag der HpH Bersenbrück: „You are right, Darling!“

Bersenbrück. Gibt es die eine, richtige Haltung? Diese Frage treibt Ben Furman aus Finnland um.

Was bestimmt eine Haltung? Was unterstützt oder behindert sie? Und ist Haltung erlernbar? Für diese übergeordneten Fragen gab es auf der HpH-Jubiläumsveranstaltung des Bereichs Vorschulische Förderung und Ambulante Diagnostik/Therapien Antworten. Und zwar für jeden Teilnehmer ganz persönliche.

Charismatisch, erfrischend einfach und mit jeder Menge Humor im Gepäck trat Ben Furman aus Finnland ans Rednerpult. Er stellte eine systemische und lösungsorientierte Methode vor, um Kindern Handlungsmöglichkeiten an die Hand zu geben, neue Fähigkeiten zu erlernen. Aber auch Erwachsenen, wie er häufiger betonte: Wenn man im Leben an einem Punkt nicht weiterkommt, helfe es nicht, sich zu überlegen, warum etwas nicht funktioniert.

Dann lieber ganz schnell folgende Fragen stellen: Was gibt es, was man schon gelernt hat, was man alles kann? Und welche Fähigkeit möchte man noch lernen?

Wertvoller Schatz

Blitzschnell ist die Motivation eine andere. Über neue Fähigkeiten zu verfügen, die man anderen zeigen kann, ist ein wertvoller Schatz, für den jeder bereit ist, etwas zu tun. Die nächsten Schritte mit viel Kreativität zu gehen ist von diesem Ausgangspunkt aus leichter. Fähigkeiten machen Spaß, sie eignen sich, mit einer sogenannten „Kraft-Figur“ in Verbindung gebracht zu werden. Wenn man sie erlernt hat, kann man sie feiern, mit Menschen, die im imaginären „Fanclub“ sind. Diese und weitere Schritte umfasst Furmans Methode. Er stellte sie allesamt, 15 an der Zahl, in seinem Vortrag vor. Dank der vielen spannenden Geschichten, die er bei der Umsetzung seiner Methode erlebt hatte und zum Besten gab, kam innerhalb der zwei Stunden nie Langeweile oder Langatmigkeit auf.

Welche Stärke die Methode der „Neuen Autorität“ inne hat, brachten Angela Eberding und Martin Fellacher zum Ausdruck. Eindrucksvoll zeigten sie, dass es in schwierigen Situationen stets eine Handlungsalternative gibt, die weder auf Macht noch Ohnmacht basiert. So stellten sie Handlungen der Herkömmlichen Autorität und der Laissez-faire-Erziehung Alternativen entgegen: „Präsenz und Beziehung“ statt „Distanz“ oder „Distanzlosigkeit“ zählen dazu ebenso wie Versöhnungsgesten bei nicht wünschenswertem Verhalten. Auch dass man einem Konflikt mit Verzögerung und Beharrlichkeit begegnet, sagt: „Wir haben jetzt keine Lösung, wir kommen darauf zurück“ ist eine Handlungsalternative zur unmittelbaren Bestrafung oder dem einfachen Weglassen irgendeiner Konsequenz.

Das letzte Wort

Die „Neue Autorität“ ist eine Herausforderung für Familien, die aus patriarchalen Systemen stammen und keine Alternative zur traditionellen Autorität kennen. Aber auch für Familien, die das „Wohl“ des Kindes über alles stellen und sich hilflos fühlen, wenn es sich destruktiv verhält, ist die „Neue Autorität“ keine einfache Übung. Beide Referenten haben auch im Ausland mit der Methode gearbeitet.

Beim Abschlussforum, das von Ruth Tillner moderiert wurde, Leiterin des Systemischen Instituts Bramsche, kam noch einmal zum Ausdruck, dass sämtliche vorgestellten Methoden einfach und nachvollziehbar sind. Die Kunst liegt, wie so oft, im Leben, in der Anwendung. Und hier hat jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin die Möglichkeit, seine eigene Persönlichkeit und Fähigkeiten mit einfließen zu lassen, um die Kommunikation mit den Kindern oder Klienten gelingen zu lassen.

Das Schlusswort der Veranstaltung erhielt Ben Furman, der darauf hinwies, dass er auch in der Ehe immer die letzten vier Worte sagen dürfte. Diese lauten: „You are right, Darling!“ („Du hast recht, Liebling!“).