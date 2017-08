Kirche trifft Politik „Auf ein Bier mit Luther“ auch in Rieste

Rieste. Am 3. August in Nortrup, am 12. September in Rieste: Zweimal lädt der Evangelische Kirchenkreis Bramsche Kommunalpolitiker „Auf ein Bier mit Luther“ ein.

Beim zweiten Diskussionsabend in Rieste trifft Hans Hentschel, Superintendent des Kirchenkreises, auf Horst Baier, den Bürgermeister der Samtgemeinde Bersenbrück. Stattfinden soll dieser Abend an einem sehr katholischen Ort: in der Gaststätte „Zur Alten Küsterei“, die in der Kommende Lage zu finden ist. Das Haus dient als Stammlokal der katholischen Kirchengemeinde Reiste und wird auch von Pilgern gern aufgesucht, die das große Kreuz der Kirche St. Johannis nach Lage geführt hat. Der Luther-Diskussionsabend am Dienstag, 12. September, beginnt um 19.30 Uhr.

Gemeinsame Werte

„Kirche trifft Politik“ lautet erneut das Motto des Abends, der zu den Feierlichkeiten im Kirchenkreis Bramsche zu 500 Jahre Reformation gehört. Zunächst reden Samtgemeindebürgermeister und Superintendent etwa 20 Minuten miteinander über die Frage: „Welche Werte prägen uns?“ Danach ist das Publikum zum Mitdiskutieren aufgerufen.

Geklärt werden solle dabei, ob es gemeinsame Werte gebe, die in einem Gespräch zwischen Kirche und Politik wichtig seien. Denn an manchen Stellen schienen demokratische Prozesse durch zu viele Herausforderungen überfordert, heißt es in einer Mitteilung des Superintendenten dazu.

Der evangelische Kirchenkreis teilt dazu mit, dass nicht nur Mitglieder der Gemeinderäte und des Samtgemeinderates in der Samtgemeinde Bersenbrück zum „Bier mit Luther“ eingeladen sind. Auch die Mitglieder der Kirchenvorstände sind dort gern gesehen. Und wenn einer Wasser oder Cola in seinem Krug bevorzugt, sei das auch in Ordnung, fügt der Superintendent mit einem symbolischen Augenzwinkern hinzu.