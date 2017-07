Festival ging friedlich zu Ende Reggae Jam in Bersenbrück: „Die Vibes halten an“

Bersenbrück. „Es war wieder drei Tage lang ein friedliches Fest“. Dieses Fazit ziehen unabhängig voneinander Polizei und Veranstalter nach dem Ende der 24. Reggae Jam im Klosterpark in Bersenbrück. Ohne besondere größere Vorkommnisse ging das Festival am Sonntagabend zu Ende.

„Aus unserer Sicht war alles wie in den Vorjahren ohne große Störungen. Wir haben wieder erlebt, dass Reggae-Fans relativ tiefenentspannt sind“,sagt Reinhard Hagen, Leiter des Polizeikommissariats Bersenbrück. Auch die Kontrollen der Abreisenden am Montag seien aus seiner Sicht unauffällig verlaufen. Ebenso bewege sich die Zahl der Drogenfunde und damit verbundenen Anzeigen bis einschließlich Montagnachmittag im Rahmen des Üblichen.

„Ich freue mich jedes Jahr über dieses friedliche Fest in unserer Stadt“, lautet auch das Fazit von Bernd Lagemann nach den drei aufregenden Festivaltagen. Direkt, nachdem der letzte Ton der Band des Top-Stars am Sonntagabend, Ky-Mani Marley verklungen war, wandte sich der Veranstalter an die vielen noch vor der Bühne ausharrenden Fans: „Jetzt gebt euch mal selber einen Beifall. Weil ihr so eine nette, friedliche Gesellschaft seid, ermöglicht ihr es uns, von Jahr zu Jahr weiterzumachen.“

Noch tiefer gingen die Gedanken von Lagemann, als er die Frage stellte: „Warum erlaubt uns die Stadt dieses Fest?“ Die Antwort erteilte er selber: „Die Stadt ist stolz darauf, zeigen zu können, wie friedlich, gastfreundlich und vor allem auch fremdenfreundlich Bersenbrück ist.“ Diese verbale Steilvorlage nahm Bürgermeister Christian Klütsch auf und erklärte: „Ich freue mich, dass wir hier die Tage friedlich feiern können und dass die Bersenbrücker die, die hierherkommen, mit Liebe aufnehmen“.

60 Tonnen Schlamm abgefahren

Nach so viel Frieden und Liebe ganz im Sinne des berühmten Bob-Marley-Songs „One love“ kam Bernd Lagemann auf einige logistische Punkte zu sprechen. „Wir hatten in den Tagen vor dem Festival vor der Bühne noch einen See. Daraus wurde dann eine 50 Zentimeter dicke Schlammschicht. Wir haben 60 Tonnen Schlamm abgefahren und durch Rindenmulch ersetzt.“ Am Ende war auf dem Konzertgelände alles trocken. „Das zu schaffen war eigentlich nicht möglich. Aber wir sind Zauberer“, sagt mit ironischem Unterton der von allen nur „Sheriff“ genannte Festivalchef, der insgesamt wie im Vorjahr insgesamt 1500 freiwillige Helfer an seiner Seite hatte.

Musikalisch endete die Reggae Jam mit dem Auftritt des Sohnes des „One love“-Sängers, der Reggae-Ikone Bob Marley. Dass Ky-Mani Marley an Charisma und Musikalität nicht ganz an seinen viel zu früh verstorbenen Vater heranreicht, hatte niemand erwartet. Aber dennoch war der engagierte, energievolle Auftritt des 41-Jährigen ein würdiger Abschluss der Drei-Tages-Party. Wie schrieb eine Teilnehmerin hinterher so schön in einem Facebook-Forum: „Die Reggae Jam ist vorbei, die Vibes halten an.“