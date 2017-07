Wettbewerb „Die gute Form“ Raffinierte Möbel aus dem Altkreis Bersenbrück

Bersenbrück. Zweckmäßig, stylisch, klassisch oder modern: Die Gesellenstücke der diesjährigen Gesellen der Tischlerinnung Bersenbrück kommen unterschiedlich daher. Im Kommunikationszentrum der Kreissparkasse Bersenbrück sind sie seit einigen Tagen ausgestellt. Am vergangenen Freitag urteilte eine dreiköpfige Laienjury und vergab den Preis „Die gute Form“.

Die Bewertung war in diesem Jahr von Marei Kreuzkamp, Schülerin am Gymnasium in Bersenbrück, Bürgermeister Christian Klütsch und Ludger Frye, Architekt in Ankum vorgenommen worden. Eine Stunde lang hatten sie sich die Exponate angesehen und ein eigenes Urteil gebildet. Sie urteilten nach ihrem eigenen Empfinden, eben aus der Sicht von Laien, über die Tischlerarbeiten, und dabei ging es im wesentlichen auch darum, ob das Stück gefällt und ob man es sich in den eigenen vier Wänden als Teil der Möblierung vorstellen kann.

Als Siegerin des Entscheids ging Beatrix Korswird mit einem Hocker hervor. Der ist nicht nur mit Intarsien ausgesprochen künstlerisch gestaltet, sondern hat in seinem Sockel eine Schublade, die, wenn man sie herauszieht, ein Geheimfach freigibt. Das Stück sei eindrucksvoll und wirklich toll ausgearbeitet, urteilte Ludger Frye, der für die Jury sprach. Korswird machte ihre Ausbildung bei Böwer Interior in Neuenkirchen.

Lichtleiste mit Bewegungsmelder

Allerdings habe die Jury kein einstimmiges Urteil gefällt, gab er zu. Favorit von Marei Kreuzkamp war nämlich ein kleiner eleganter Wandschrank, ausgestattet mit Regalen und Schubladen, die sich hinter einer glänzend weißen Front befinden. Mit diesem Stück schaffte es der Tischler Mati Kruthoff aber immerhin auf den zweiten Platz. Kruthoff lernte das Handwerk in den Möbelwerkstätten Meyer in Eggermühlen.

Den dritten Platz gab die Jury Stefan Eick für ein stylisches Phonomöbel, in dem er die Materialien Holz und Beton kombiniert und das als Finesse mit einer Lichtleiste aufwartet, die über einen Bewegungsmelder gesteuert wird. Eick ging bei Revermann Massivholzmöbel in Hesepe in die Lehre.

Innungsobermeister Josef Hemme gratulierte zum Erfolg. Er betonte, dass die Gesellenstücke von den Gesellen selbst entworfen und in ihren Ausbildungsbetrieben gefertigt worden seien. Zur Gesellenprüfung werde die handwerkliche Qualität bewertet. Der Wettbewerb „Die gute Form“ sei als eine zweite Bewertung von der Tischlerinnung initiiert. Die Siegerin kann nun am Wettbewerb auf Landesebene und bei erfolgreichen Abschneiden schließlich auf Bundesebene teilnehmen.

Die Preisverleihung „Die gute Form“ findet inzwischen zum zehnten Mal in der Kreissparkasse statt, wie Bernd Heinemann, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse erfreut feststellte. Er beglückwünschte alle Teilnehmerund wünschte für deren berufliche Zukunft viel Erfolg.