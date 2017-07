Reggae Jam 2017: Gott muss ein Bersenbrücker sein Italienische Oper im Ska-Rhythmus

Bersenbrück. Die Reggae Jam in Bersenbrück hatte alles, was dieses Fest seit 23 Jahren ausmacht: Partystimmung, gute Musik und Feiernde aus aller Welt. Auch das Wetter hielt sich überraschend gut.

Gott muss ein Bersenbrücker sein. Er gewährt der Stadt kleine Wunder, deren Zahl von knapp 9000 Einwohnern sich am Festivalwochenende fast verdreifacht hat. In einer Punktlandung bekamen die Organisatoren den völlig verschlammten Rasenplatz vor den beiden Bühnen am Freitagabend trocken, Viele Zuschauer verfolgten, auf dem Boden sitzend, den Dokumentarfilm „Kingston Crossroads“, der das Festival offiziell eröffnete. Alldieweil Regenwolken einen Bogen um die Stadt machten oder nach ein paar Tropfen wieder abzogen.

Bis drei Uhr nachts gab es Livemusik im Wechsel auf den Bühnen. Den Schlusspunkt setzte Michael Rose, Sänger der legendären Band „Black Uhuru“.

Reggae-Legenden gab es reichlich auf diesem Festival, gut gelaunte Mittsiebziger, die auf der Bühne 40 Jahre jünger wirkten, und die DJs David Rodigan (66) und King Jammy (70), die sich an zwei Mischpulten einen Wettbewerb lieferten, die Late-Night-Show in Bersenbrück am Samstag.

Zuvor hatte das Publikum Christopher Martin frenetisch gefeiert, der wie Chronixx vor einigen Jahren als kommender Star angekündigt worden war. Der Jamaikaner trat sehr selbstbewusst auf, mit einem Hauch von Sex-Appeal.

Publikumsliebling

In Stimmung gebracht für seinen Auftritt hatte die Ska Nation, temperamentvolles Orchester aus Süditalien, das hin und wieder auch eine Arie aus der italienischen Oper mit Ska-Rhythmen unterlegt. Richie Stephens hatte sich mit der Truppe zusammengetan, ging zu ihren Klängen in den Spagat und lieferte die wohl schweißtreibendste Vorstellung des Tages ab.

Da ist Eek a Mouse („Iih! Eine Maus!“) ganz anders gestrickt. Als baumlanger Mexikaner schreitet er über die Bühne, minimale Show, schräger Humor. Ein Publikumsliebling, der vor elf Jahren das letzte Mal in Bersenbrück war.

An den Anreisetagen Donnerstag und Freitag kontrollierte die Polizei rund 140 Fahrzeuge. Ihr gingen auch Zufallstreffer ins Netz: Mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde eine Person, zwei Anreisende verstießen gegen das Waffengesetz. In 72 Fällen ging es um Drogendelikte; Marihuana, Haschisch, Kokain und Amphetamine wurden sichergestellt. Auf dem Festivalgelände patrouillierte eine Polizeireiterstaffel, auch der abreisende Verkehr soll wieder kontrolliert werden. Die Polizei Bersenbrück meldet wenige Vorkommnisse, die mit dem Festival in Zusammenhang stehen. Einmal leistete ein Kontrollierter den Beamten Widerstand.

Auch am Sonntag hatte das Festival Höhepunkte zu bieten, Aswad etwa, Gute-Laune-Truppe aus Großbritannien, Ohrwurm: „Shine“ (1994). Zum Ausklang gehört einem Sohn Bob Marleys die Bühne. Auch für Ky Mani Marley ist die Reggae Jam schon fast ein Heimspiel. Nachdem er 2011 absagen musste, trat er 2014 das erste Mal in Bersenbrück auf.