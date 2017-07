Die Reggae Jam ist auch ein Familienfestival Pappel mit Plapperschlangen

Bersenbrück. Auch im 23. Jahr legt das Reggae Jam Festival in Bersenbrück Wert darauf, ein Erlebnis für die ganze Familie zu sein.

Am Samstagmittag etwa betritt Ganjaman die Bühne. Der 42-Jährige ist nicht nur einer der Moderatoren des Festivals, sondern auch selber Artist, also Künstler. Als solcher präsentiert er mit der Band „The Next Generation Family“ zum Start in den zweiten Tag seine kritischen deutschsprachigen Lieder. „Ganjaman, bitte gib mir ein Autogramm“, hält eine sehr junge Dame in der ersten Publikumsreihe ein bunt gemaltes Schild. Prompt holen Ganjaman und Festival-Macher Bernd Lagemann den kleinen Fan auf die Bühne. Das gibt quasi ein Erlebnis aus erster Hand. Und das Autogramm gibt es natürlich auch.

Kostenlose Ohrstöpsel

Den dritten Festivaltag eröffnet am Sonntagmittag der Reggaehase Boooo vom Puppentheater Eckstein aus Leipzig und der Band Yellow Umbrella. Bei seinem mittlerweile dritten Abenteuer erleben die sehr jungen Reggaefreunde mit Begeisterung, wie die große schwarze Monsterwolke den ganzen Reggae-Wald in tiefen Schlaf fallen lässt, nur Boooo und seine Freunde Peter Fuchs und Herbie Heuler nicht, weil die im Probenraum waren. Nachdem der Skavogel die Truppe zu der Pappel mit den beiden Plapperschlangen gebracht hat, sowie nach etlichem Papperlapapp, wird die Hexe Babylonia mit dem guten Ton, einem ordentlichen Dreiklang, vertrieben - und damit auch die Wolke besiegt.

Und auch die Bersenbrücker Jugendpflege zeigt sich kinderfreundlich. „Soll dein Kind nächstes Jahr auch noch Reggae hören???“, steht auf den Tütchen, die Jana Wojtun und Maik Bienk am Stand des Wasserverbandes Bersenbrück herausgeben. „Da sind Ohrstöpsel drin, die uns von den drei Bersenbrücker Apotheken kostenlos zur Verfügung gestellt werden“, erläutert Bienk.