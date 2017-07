Im Schlossgarten „Sommerflimmern auf dem Lande“ mit 200 Besuchern in Eggermühlen

Eggermühlen. Einen eindrucksvollen Filmabend haben etwa 200 Besucher des diesjährigen „Sommerflimmerns auf dem Lande“ in Eggermühlen erlebt. Erstmals zählte auch der Garten des Schlosses Eggermühlen zu den Aufführungsorten.

Als siebter von insgesamt 14 Filmen in der Veranstaltungsreihe lief „Der Landarzt von Chaussy“ auf der Großleinwand. Während eines Rahmenprogramms führte Baron Christoph von Boeselager die Gäste über das Geländes seines Anwesens und durch die Schlosskapelle. Währenddessen zeigte der Heimat- und Verkehrsverein den Besuchern die Mariä-Himmelfahrtskirche und die zu einem Veranstaltungsraum umfunktionierte Scheune der Alten Rentei.

Idealer Veranstaltungsort

Bereits vor Öffnung der Türen hatten sich mehrere Dutzend Besucher auf dem Platz vor der Orangerie an der Großen Allee versammelt, um bei der Premiere einer Filmvorführung im Schlossgarten mit dabei zu sein. Das von Mauern umgebende und damit windgeschützte Gartengelände an der Ostseite des Schlosses erwies sich für ein derartiges Event als idealer Veranstaltungsort. Dr. Susanne Tauss vom Landschaftsverband Osnabrück, die die Open-Air-Kinoreihe mit ihrem Team organisiert hatte, zeigte sich von den Besucherzahlen auch angetan. In Eggermühlen können wir einen überdurchschnittlichen Besuch verzeichnen, so Tauss. Sie dankte den vielen Sponsoren, die die Veranstaltungsreihe durch ihr finanzielles Engagement seit Jahren mittragen würden.

Bei einem Rundgang über das Schlossgelände erläuterte Christoph Freiherr von Boeselager den Besuchern die Geschichte des Schlosses. Es sei ein Rittersitz aus dem 13. Jahrhundert, den seine Vorfahren im Jahre 1654 erworben und in den Jahren 1714 bis 1718 zu einem Schloss ausgebaut hätten. In der neugotischen Nikolauskapelle des Schlosses aus dem Jahre 1869 wies von Boeselager anhand einer Reihe von Wappentafeln auf die Zusammenhänge und verwandtschaftlichen Verbindungen zu zahlreichen Adelshäusern in der Region hin.

Nächste Vorführung auf Gut Vehr

Bevor Holger Tepe von der Filmcrew mit der Vorführung des französischen Streifens startete, lud Tauss zu den nächsten Vorführungen ein. Am nächsten Freitag, 4. August 2017, wird auf dem Gut Vehr der Film „Die Überglücklichen“ gezeigt. Auf dem Hof Groneick in Gehrde läuft am Freitag, 11. August 2017, „Mit dem Herz durch die Wand“, bevor am Freitag, 18. August 2017, im Alfhausener Kirchpark der Film „Willkommen bei den Hartmanns“ gezeigt wird. Der Schlossgarten in Eggermühlen, sagten viele der Besucher, sei für derartige Veranstaltungen eine ideale Location.