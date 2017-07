Unbekannte Täter brechen in Rieste in Wohnhaus ein MEC öffnen

Unbekannte sind in Rieste in ein Wohnhaus in Rieste eingebrochen. Symbolfoto: dpa

Rieste. Unbekannte Täter sind am Samstag, 29. Juli 2017, in ein Wohnhaus in Rieste eingebrochen. Das teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Beamten gelangten stiegen die Einbrecher zwischen 8.55 und 13.15 Uhr in ein Wohnhaus an der Krahnstraße ein. Zugang hätten sie sich über die Terrassentür verschafft. Anschließend hätten sie das Gebäude durchsucht und es mit einem geringen Bargeldbetrag wieder verlassen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Krahnstraße in Rieste nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05439/9690 entgegen.