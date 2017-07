Ehepaar Posteuca übernahm Alfhausen behält seine Hausarztpraxis

Romeo und Monica Posteuca (Zweiter und Dritter von links) übernehmen in Alfhausen die Hausarztpraxis. Unterstützt wurden sie vom Landkreis Osnabrück und der Gemeinde Alfhausen. Zum Start erhielten sie Besuch vom Ersten Kreisrat Stefan Muhle, Gebäudeeigentümer Walter Weßling und Bürgermeisterin Agnes Droste (von links). Foto: Landkreis/Hermann Pentermann

Alfhausen. Alfhausen behält seine Hausarztpraxis, Monica und Romeo Posteuca traten die Nachfolge von Alexander Henne an. Der Landkreis Osnabrück sieht das als Erfolg für sein Förderprogramm an. Aber auch die Gemeinde nahm Geld in die Hand.