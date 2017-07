„Ich und mein Dorf“ Kettenkamp bietet Baumwolltasche an

Kettenkamp. Weniger Plastikmüll in Kettenkamp: Die Gemeinde hat eine wiederverwendbare Einkaufstasche aus Baumwolle aufgelegt.

Laut einer Pressemitteilung der Gemeinde trägt sie den Aufdruck „Ich und mein Dorf“. Damit könnten die Kettenkamper jetzt die Verbundenheit zu ihrem Ort auch nach außen dokumentieren.

Die Idee stammt von CDU-Ratsmitglied Anita Lennartz, die sie dem Ausschuss für Umwelt, Tourismus und erneuerbare Energie vorstellte. Einwegplastiktüten gibt es aus Umweltschutzgründen in vielen Geschäften nur noch gegen einen Geldbetrag, erklärte sie. „Mit diesem Beutel können wir etwas für den Umweltschutz tun und unseren schönen Ort in Szene setzen.“ Der Medienpark Ankum gestaltete den Aufdruck. „Ein besonderer Dank geht an Tobias Schröder“, so Bürgermeister Reinhard Wilke. Dieser hatte sowohl die Silhouette gestaltet als auch den Spruch „Ich und mein Dorf“ mit Markus Ameling für einen Karnevalsauftritt kreiert.

Die grauen Taschen sind zum Preis von fünf Euro je Tasche – drei Stück für zehn Euro – erhältlich im Gemeindebüro und in der Geschenkboutique Firlefanz.