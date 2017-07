Mulitmedia-Reportage zum Reggae Jam 2017 Was das Reggae Jam für Besucher und Anwohner bedeutet

Was das Reggae Jam für Besucher und Anwohner bedeutet MEC öffnen

Rund 15.000 Besucher feiern am Wochenende in Bersenbrück. Archivfoto: Rolf Kamper

Bersenbrück. Schon zum 23. Mal findet an diesem Wochenende in Bersenbrück das „Reggae Jam“-Festival statt. Etwa 15.000 Menschen werden erwartet. Was zieht sie nach Bersenbrück?