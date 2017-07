Serie: Kathi traut sich - Teil 5 Schweißtreibendes Training im Bersenbrücker Boxstudio

Bersenbrück. In den Sommerferien testet unsere Reporterin Katharina Preuth spannende Hobbys. Wöchentlich berichtet sie über die Abenteuer, die sie dabei erlebt – heute: Boxen

Daniel Keim, Besitzer des Studios Fitness Deluxe in Bersenbrück, schnappt sich zwei Paar Boxhandschuhe, einen Schutzhelm, einen Schlüssel und spurtet vorweg. Er führt mich hinaus aus dem Studio und von dort zu einer verschlossenen Tür gleich nebenan. Dahinter befindet sich ein kleines Boxstudio. In der Mitte des überschaubaren Raumes hängt von der Decke der schwarze Boxsack, um den sich meine Trainingseinheit heute hauptsächlich dreht. Es gibt außerdem noch einen Spiegel, Fotos von Boxern und Speedballs, damit ist der Raum ausgefüllt.

Führ- und Schlaghand

Routiniert gibt der Fitnesstrainer Daniel Keim Anweisungen. „Handschuhe anziehen, vor den Boxsack stellen, rechtes Bein nach vorne“, lauten seine ersten Befehle. Etwas verloren stehe ich dennoch mit den übergroßen Handschuhen vor dem noch größeren Trainingsgerät. Aber schon gehts weiter. „Arme an den Körper, Hände nach oben“, sind die weiteren Ansagen. Dies sei meine Ausgangsposition, erklärt der Sportexperte. Mit meiner Führhand, links, soll ich jetzt zweimal auf den Boxsack schlagen, dann mit der Schlaghand, die rechte, einmal. „Du hältst den Gegner mit der linken Hand von dir fern und mit der rechten punktest du“, schiebt Daniel Keim als Erklärung hinterher. Ziemlich laut hallen die Schläge in dem Raum wider. Wenn ich weiter mit voller Kraft auf den Sack eindresche, sei ich nach wenigen Minuten ermüdet, lerne ich dann aber. Nur 30 Prozent der Kraft solle ich einsetzen, sagt mein heutiger Trainer. Zweimal links, einmal rechts. Kein Problem! Nur stehe ich dabei wie festgewurzelt auf einer Stelle. Ich beginne mich um den Boxsack herum zubewegen. Die Schläge mit der Gehbewegung zu koordinieren überfordert mich jedoch direkt. Bei den Klitschkos sieht das irgendwie anders aus, leichtfüßiger.

Technik, Ausdauer und Beweglichkeit

Als kurzen Exkurs zum Kickboxen, trete ich mit dem Bein gegen den Boxsack. „Versuche nicht den Fuß einzusetzen, sondern das Schienbein“, rät der Experte. Der Schweiß läuft mir die Stirn herunter, dabei zeigt die Uhr, dass wir erst zehn Minuten trainieren. Technik, Ausdauer und Beweglichkeit seien beim Boxen wichtiger als Kraft, erzählt Daniel Keim. Dabei sei Seilspringen eine gute Übung um die Beweglichkeit zu üben. Obwohl ich bereits am Ende meiner Kondition bin, zeigt Daniel Keim mir im Kursraum, wieder zurück im eigentlichen Studio, weitere Geräte, die das Boxen trainieren. Die Pratzen zieht der Trainer über die Hände, der Boxer schlägt dagegen. Anders als beim Boxsack sind die Bewegungen hier weniger voraussehbar. Und in der Ecke steht ein Dummie. In Ermangelung eines echten Gegners darf ich den orangen Typen verkloppen. Es ist vielleicht ganz gut, dass der sich nicht wehren kann.

