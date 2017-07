Teil eines Apothekerschranks? Historischer Schrank in Rieste beim Aufräumen gefunden

Rieste. Beim Aufräumen auf dem Dachboden entdeckten die Eigentümer des Hofes Lienesch im Große Wittefelder Ort in Rieste ein uraltes Teilstück eines Schrankes. Handelt es sich um den überlieferten Apothekerschrank? Eine Spurensuche.

Eine kleine Notiz in den heimatkundlichen Aufzeichnungen des in Rieste geborenen Pfarrers Heinrich Große Kreutzmann (1896-1956) fand der Riester Heimatforscher Gerhard Geers vor Jahren. Dort hieß es: „Im Nebenhause Lienesch, im Volksmund Growert genannt, unterhielt ein Lager Ritter eine Apotheke. Heute noch heißt in dem Hause ein alter Wandschrank „die Apotheke“.“ Das nun entdeckte Schrankteil scheint sehr alt zu sein, die Klappen sind verschließbar. Könnte es sich um den besagten Schrank handeln?

Koch und Magd heiraten

Gerhard Geers hat sich historische Urkunden und Unterlagen vorgenommen. Die Kötterei Lienesch erscheint erstmals in der sogenannten „Türkensteuerliste“ von 1542, hat er festgestellt. Die Grundherrin von Rieste, die Johanniterkommende Lage, begann ab 1550 damit, die Markköttereien in unmittelbarer Nachbarschaft für ihre Zwecke in Anspruch zu nehmen. Die Kötterei Lienesch wird im Güterverzeichnis von 1661 „Kustershaus“ genannt, sozusagen die Dienstwohnung für Küster, Wächter oder Aufseher der Kommende Lage. 1681 heiratete der Koch der Kommende Caspar Grauwert (plattdeutsch Growert), der aus dem Sächsischen stammte, die Lager Dienstmagd Anna Catharina Uhlenkamp. Die Geschichte des Apothekerschrankes beginnt mit deren Sohn Johannes Henricus Grauwert, der sich zum Chirurgen ausbilden ließ und 1711 Catharina Margarete Hagemeyer heiratete.

„Kein Erbe im Blut“

Beide bezogen den heutigen Hof Lienesch, der seinerzeit verfallen war und für den - wie es damals hieß- „kein Erbe im Blute“ mehr vorhanden war. Die Linie Lienesch war also ausgestorben. Mit Zustimmung des Komturs baute Johann Hagemeyer, der Vater von Catharina Margarete Hagemeyer, den Hof wieder auf. Zwei ihrer Söhne ergriffen ebenfalls den Beruf des Chirurgen. Einer ließ sich in Lengerich nieder, der 1717 geborene Sohn Johannes Henricus blieb in Rieste und heiratete Catharina Margarete Cremer aus Rieste.

Dieses Schrankteil, das vermutlich zum ehemaligen Apothekerschrank gehörte, wurde jüngst auf dem Dachboden gefunden.

Über den halben Globus

Der Name Lienesch taucht dann wieder in einem Kirchenbucheintrag von 1884 auf, wo es zur Vermählung von Hermann Heinrich Josef Buer mit Maria Elisabeth Bietendüvel aus Rüssel heißt: „Ihre ererbte Kötterei heißt Lienesch“. Der alte Name wurde also wieder angenommen. Die weit verzweigte Familie Grauert (andere Schreibweisen Grauwert, Graubert, Growert), die auf Lage und in der Kötterei Lienesch ihren Ursprung nahm, verteilte sich in der Folgezeit über den halben Globus mit zum Teil erstaunlichen Karrieren. Dazu gehörte ein Professor für Geschichte an der Universität Wien, ein Bankdirektor in Montevideo (Uruguay), ein Bürgermeister von Weehawken (USA), ein Architekt in New York und Dr. phil. Wilhelm Grauert (1825-1895), der als Privatlehrer für Theodore Roosevelt, den späteren US-Präsidenten, tätig war.

Bei den alteingesessenen Riestern ist bis heute der Name Growert lebendig geblieben. Ebenso die Geschichte des alten Wandschranks im Hause Lienesch, der stets als „Apothekerschrank“ bekannt war. Ob das gefundene Teilstück dazugehörte, wird sich nicht mit letzter Gewissheit feststellen lassen.