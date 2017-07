Mit Mulch gegen Schlamm Reggae Jam wird regenfest gemacht

Bersenbrück. Der Dauerregen der letzen Tage hat auch in Bersenbrück Spuren hinterlassen. Mit Rindenmulch richten die Organisatoren den Konzertplatz für das Reggae Jam-Festival am Wochenende her.

Der Dauerregen der vergangenen Tage hat auch in Bersenbrück Spuren hinterlassen. Mit Rindenmulch richteten die Organisatoren den Konzertplatz für das Reggae-Jam-Festival her, das gestern Abend begann.

Keine 24 Stunden vor dem Start des Reggae-Jam-Festivals in Bersenbrück war der Rasenplatz unter den alten Eichen zwischen Amtsgericht und Hase noch immer sehr matschig, der Technikturm stand noch nicht, und auch die Lücke für den Übertragungswagen rechts neben der Bühne war noch frei.

Reggae-Jam-Macher Bernd Lagemann ist so emsig beschäftigt wie die Bühnentechniker und die Helfer vom THW, während ein Bagger Rindenmulch in die Matsche kippt. Auch die Betreiber der Verkaufsstände sind eifrig dabei, ihre Waren aufzubauen. Derweil wird die Schlange vor dem Campingplatz abgearbeitet und weiter Bauzaun aufgestellt.

Am Freitagabend stellt sich heraus, dass sich die Mühe gelohnt hat. Der Bereich vor den Bühnen ist so trocken geworden, dass sich Reggae-Fans auf den Boden setzen, um den Dokumentarfilm „Kingston Crossroads“ zu verfolgen.

Weitere Polizeikontrollen angekündigt

Am Bahnhof wirft die Polizei weiter ein strenges Auge auf die Anreisenden. Doch fasst ein Beamter auch schon einmal mit an, wenn ein Kinderwagen über die Treppe getragen werden muss. Gegenüber am Kulturhof Molke begrüßt ein Transparent die Festivalbesucher.

Die Polizei teilt mit, sie habe am Donnerstag zahlreiche Anreisende zum Festival kontrolliert. Bereitschaftspolizei, Diensthunde und eine Reiterstaffel unterstützten die Bersenbrücker Beamten. Es seien rund 130 Fahrzeuge kontrolliert worden, in zwei Fällen standen Autofahrer unter Drogeneinfluss. Insgesamt wurden zwei Verstöße gegen das Waffengesetz und 33 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Laut Polizei wurden unterschiedliche Drogen wie Marihuana, Kokain, Amphetamine und Ecstasy von den Beamten sichergestellt. Auch in den nächsten Tagen werden noch weitere Kontrollen stattfinden, kündigt die Polizei an.