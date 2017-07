Reggae Jam 2017 Bersenbrück im Ausnahmezustand

Bersenbrück. Schon Tage vor dem eigentlichen Start der Reggae Jam 2017 befindet sich die Kleinstadt Bersenbrück im Ausnahmezustand.

An diesem Donnerstag, ein Tag bevor die Reggae Jam 2017 offiziell beginnt, reisen stündlich mehrere Dutzend Festivalbesucher mit der Nordwestbahn an. Sie kommen entweder aus Richtung Osnabrück und landen auf Gleis 1 oder aus der anderen Richtung, aus Oldenburg und erreichen Bersenbrück auf dem Gleis zwei.

Polizeikontrollen

Für die Polizei ist die Situation am Bahnhof überschaubar. Dennoch nehmen etwa 15 Uniformierte; Bersenbrücker Polizisten und externe Kräfte, die Zugreisenden bei ihrer Ankunft in Empfang. Diese müssen, um das Bahnhofsgelände zu verlassen, an den zwei Spürhunden vorbei. Mit großen Rucksäcken und anderen Taschen beladen, passieren die meisten von ihnen unbehelligt die Kontrolle.

Bei einem jungen Mann Anfang 20 jedoch schnüffelt der Hund genauer nach, etwas an seinem Rucksack hat seine Aufmerksamkeit erregt. Schnell eilen die Polizisten, die sich bis zu diesem Moment im Hintergrund gehalten haben, herbei. Vor Ort kontrollieren sie sein Gepäck. Die Beamten finden in diesem Fall keine Substanzen, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Dieser Reggae-Fan hat Glück und darf seinen Weg zum Gelände fortsetzen.

Auf die Autofahrer warten die Beamten unter anderem am Thiener Feld zwischen Alfhausen und Bersenbrück. Bis zum frühen Abend hat die Polizei 20 Ermittlungsverfahren eingeleitet, aber mit jedem Zug kämen neue hinzu, teilt Reinhard Hagen, Leiter des Polizeikommissariats Bersenbrück, mit. „Eins ist jetzt schon auffällig, wir konnten zum Teil auch größeren Mengen illegaler Substanzen bei Einzelpersonen sicherstellen, ohne zu diesem Zeitpunkt konkrete Zahlen nennen zu können“, sagt er weiter.

Auf dem Campingplatz

Auf dem Gelände selbst hat sich an diesem Hauptanreisetag eine lange Schlange vor dem Kassenhäuschen beim Campingplatz gebildet. Die Wenigsten wollen dabei noch Last-Minute-Tickets ergattern.

Stattdessen tauschen sie ihre vorab gekauften Eintrittskarten gegen Festivalbändchen ein. Die schwarzen Bänder mit den sporadischen rot gelb und grünen Highlights, die Farben des Reggae, berechtigen den Träger das Gelände zu betreten.

Die Freundinnen Kim Scholten, Sara Spiewak, Jennifer Struck und Lisa Meyne dürfen nach einer halben Stunde Warterei auf den Campingplatz. Die vier Oldenburger Studentinnen sind erfahrene Festivalgänger. In ihrem Auto haben die Profis alles, was sie die nächsten Tage benötigen, das Wichtigste sind dabei Zelt, Pavillon, Alkohol und der Campingkocher, zählen sie auf. Sie haben es etwas eilig. Viele Zelte stehen bereits und die besten Plätze sind besetzt. „Eigentlich ist es uns egal, wo wir schlafen, nur nicht so nah an den Toiletten“, sagt Lisa Meyne.

Hüte und Curry

Zwischen Campingplatz und Bühne befinden sich rechts und links des Weges viele Stände, an denen Händler Kleidung, Accessoires oder Essen anbieten. Viele Buden sind schon aufgebaut, es duftet nach gegrilltem Fleisch, nach Curry und Crêpes.

Andere Verkäufer stecken noch mitten in den Vorbereitungen, so wie die Geschwister Baye und Mirza Fall. Gemeinsam mit Freund Ibra Samb wuchten sie Tische und Stühle aus einem weißen Sprinter. Später, wenn sie ihren Stand aufgebaut haben, werden sie Hüte, Schuhe oder Sonnenbrillen verkaufen. „Wir kommen aus Frankreich und sind zum dritten Mal hier“, erzählt Ibra Samb.

Reggae begeistert

An der Hase entlang, durch einen kleinen Wald geht es über eine Brücke zur Rückseite der Klosterpforte und von dort aus ist es ein Katzensprung bis zu den Bühnen.

Noch ist es hier ruhig, vereinzelt nehmen Festivalbesucher diesen Weg von den Supermärkten zurück aufs Gelände. Ein Paar, er mit Dreadlocks und Batikshirt, sie im weiten gelben Oberteil, wilden Locken und buntem Rock, schieben einen Einkaufswagen vor sich her, indem sie ihre Vorräte transportieren. Sonst ist hier wenig los.

Nur Annette Rebischke-Voss steht an einem Nebeneingang des Amtsgerichts und raucht ihre Mittagszigarette. Von dort aus hat sie die Hauptbühne im Blick. Die Justizangestellte ist vom Reggae begeistert, zumindest einmal im Jahr, sagt sie. „Ich mag die Musik, aber ich muss sie nicht jeden Tag hören“, fährt sie fort.

Annette Rebischke-Voss wohnt gerne in Bersenbrück. Am Reggae-Jam-Wochenende lebt die Stadt auf, findet sie.