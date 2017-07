Koormann neuer Präsident Artland Golfclub setzt verstärkt auf Tourismus

Ankum. Beim Artland Golfclub hat es einen Wechsel in der Vereinsführung gegeben. Der neue Präsident Wilhelm Koormann erläuterte im Gespräch mit unserer Redaktion, wie auf Dauer die Mitgliederzahlen gesteigert werden sollen. Außerdem setzt der Vorstand auf das Zugpferd Tourismus.

Herr Koormann, seit einigen Wochen sind Sie Präsident des Artland Golfclubs. Was hat Sie dazu bewogen, dieses Amt zu übernehmen?

Nachdem der alte Vorstand im Januar zurückgetreten war, hat sich in der Versammlung keiner bereit erklärt, die Präsidentschaft zu übernehmen. Zusammen mit Alla Schröder, Sebastian Offers und Hannes Kempe habe ich zuerst einmal bis zur außerordentlichen Mitgliederversammlung im Mai die Arbeit im Notvorstand aufgenommen.

„Arbeit macht Spaß“

Und mittlerweile sind Sie der Präsident...

Aus der Not ist mittlerweile eine Begeisterung geworden. Wir haben jetzt eine tolle Vorstandstruppe zusammen, die im Mai noch um Mathias Vossbrink ergänzt wurde. Die Arbeit für den Artland Golfclub macht Spaß, nicht nur mir, sondern dem ganzen Vorstand.

Wie viele Mitglieder hat eigentlich der Artland Golfclub?

Alle zusammengezählt, so an die 600 Mitglieder, aber davon sind nur 270 Vollmitglieder. Das ist im Vergleich mit den benachbarten Golfclubs zu wenig und auf Dauer für die Wirtschaftlichkeit des Vereins nicht genug. Wir müssen auf Dauer dringend weitere Mitglieder dazugewinnen.

Mehr Mitglieder

Mehr Mitglieder, das ist leichter gesagt als getan. Was macht der Verein,um die Situation zu verbessern und mehr Menschen aus der Region für den Golfsport zu begeistern?

Wir bilden im kommenden Jahr auf unserer Anlage einen Golflehrer aus, der macht aber jetzt bereits ein Praktikum bei uns im Verein. Momentan telefoniert er fleißig und versucht, Gruppen, Vereine, Klubs und Betriebe aus der Region fürs Schnuppergolfen zu gewinnen.

Schnuppergolfen forcieren

Was können wir uns unter dem Angebot Schnuppergolfen vorstellen?

Auf unserem idyllisch gelegenen Golfplatz werden die Gruppen von Golflehrer Dino Engwicht begrüßt, bekommen Leihschläger und Bälle und dürfen zweimal 45 Minuten putten und schlagen, zudem spielen sie ein kleines Turnier. Zehn Euro pro Person kostet dieses Angebot, enthalten ist auch noch Kaffee und Kuchen. Als Extras können wir noch E-Bikes oder einen Grillabend anbieten.

Wie passt das denn mit dem elitären Touch zusammen, der den Artland Golfclub in der Region so lange umgeben hat?

Wir arbeiten daran, unser Image zu verbessern, denn in anderen Ländern wie Dänemark, England oder in den Niederlanden ist Golf bereits Volkssport. Davon sind wir in Deutschland noch weit entfernt, aber Golf ist Trendsport. Da wächst ein großer Markt, auch mit Blick auf die Demografie. Ich kann jedem nur empfehlen, nicht zu lange mit dem Einstieg zu warten.

Neue Beitragsordnung

Thema Beiträge: Ist die Mitgliedschaft im Golfclub denn überhaupt erschwinglich?

Wir haben eine neue Beitragsordnung erarbeitet, um Interessenten den Einstieg zu erleichtern. So zahlen Anfänger ab Platzerlaubnis 40 Euro im Monat bis zum Jahresende. Im Jahr danach sind sie mit 70 Euro im Monat dabei, bevor der normale Beitrag fällig wird. In einem guten Fitnessclub zahlen die Mitglieder auch schon 60 Euro im Monat für ihr Paket. Der Vorstand ist bemüht, mittelfristig den Jahresbeitrag unter 1000 Euro zu senken. Dafür benötigen wir aber auf Dauer einfach mehr Mitglieder. Im Gegensatz zu vielen anderen Golfclubs fehlt uns aber die Großstadt oder die größere Stadt vor der Tür.

Einer der schönsten Plätze

Dafür hat der Golfplatz in Westerholte aber auch Pluspunkte, mit denen der Verein werben kann, wie zum Beispiel die Tatsache, dass der Platz ganzjährig bespielt werden kann. Inwieweit kann der Verein daraus denn Kapital schlagen?

Das stimmt, wir haben objektiv einen der schönsten Plätze in Deutschland und liegen im Ranking auch unter den Top 30. Und der kann das ganze Jahr genutzt werden, es sei denn, der Schnee liegt zu hoch. Damit versuchen wir, auch im touristischen Bereich verstärkt zu punkten. So bieten wir gemeinsam mit dem See- und Sporthotel in Ankum die Golfreise „Artland Spezial“ an. Das Mehrtagesarrangement „Golfen und Eisenbahnromantik“ ist eine Zusammenarbeit mit dem Gasthof Dückinghaus in Merzen, und mit dem Golfclub Thülsfelder Talsperre wird auch ein gemeinsames mehrtägiges Paket geschnürt.