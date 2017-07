Spendenaktion Nach Brand in Widuchowa: Gehrde will helfen

Gehrde. In Gehrdes Partnergemeinde Widuchowa verlor eine Familie ihr Haus durch ein Feuer. Die Gemeinde Gehrde ruft zu Spenden auf, um der Familie zu helfen.

Kommunale Partnerschaften schlafen ein, aber zwischen Gehrde und seiner polnischen Partnergemeinde Widuchowa gibt es einen regen Austausch. Sogar die Grundschulen sind daran beteiligt, kürzlich trafen sich Schüler aus Gehrde und aus der polnischen Landgemeinde an der unteren Oder sogar auf der Ostseeinsel Usedom. Dort verbrachten sie gemeinsame Tage in der Jugendbegegnungsstätte auf dem Golm.

Mitglieder des Gemeinderates besuchten den Ort an der Oder, bringen Nachrichten aus Widuchowa mit, aber nicht nur gute, wie Bürgermeister Günther Voskamp berichtet: Im Ort Krzywin, einem Weiler, der zur Verbandsgemeinde gehört, brannte ein Wohnhaus vollständig nieder. Eine Familie mit zwei Kindern verlor dadurch ihr Obdach.

Nicht versichert

Freunde haben sie aufgenommen, sie sind nun provisorisch in einem einzigen Zimmer untergebracht. Versicherungen gegen Feuerschäden sind in Polen kaum üblich, auch diese Familie steht nun vor dem Nichts. Freunde, Nachbarn, ganz Widuchowa solidarisiert sich, sammelt Geld für einen Neuanfang mit einem Hausbau. Auch die Partnergemeinde Gehrde will helfen und ruft zu einer Spendenaktion auf. Ein Spendenkonto ist eingerichtet bei der Kreissparkasse Bersenbrück, seine IBAN lautet DE88265515400085296440, Stichwort „Widuchowa“. Außerdem nimmt das Gemeindebüro in Gehrde Spenden auch direkt entgegen.