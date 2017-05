Zeichnungen zum Schmunzeln Bersenbrücker Künstlerin nimmt die Wörter wörtlich

Bersenbrück. Die Künstlerin Karin Bormann zeigt derzeit ihre Zeichnungen in der Reihe „Kunst im Ruhestand“ im Bersenbrücker Rathaus.

„Wörtlich genommen“ heißt die Ausstellung der gebürtigen Bayerin, die seit mehr als 50 Jahren in Bramsche lebt und dort bis zu ihrer Pensionierung lange Jahre als Kunst- und Werklehrerin in einer Hauptschule tätig war, teilt die Samtgemeinde Bersenbrück in einem Schreiben mit. Karin Bormann nimmt bekannte Doppelwörter auseinander und setzt sie zeichnerisch in neuer Bedeutung wieder zusammen. Da explodiert der Platzhirsch mit einem optischen „Peng!“, dort liegt eine übergroße Kartoffel als Couchpotato gemütlich auf dem Sofa, und ein Quantenforscher untersucht mit der Lupe ein Paar Füße, Quanten eben.

Filigran, farbenfroh und pfiffig

Mit Feder und Buntstiften sind die kleinen Worterklärer-Geschichten zu Papier gebracht – filigran, farbenfroh und pfiffig. Leicht gezeichnet, zum Schmunzeln schön und zum Nachdenken anregend. Karin Bormann beteiligt sich seit mehr als 30 Jahren an verschiedenen Gruppenausstellungen, arrangiert aber auch Einzelausstellungen. Zudem ist sie Gründungsmitglied des Vereins für Bildende Kunst in Bramsche.

Angebot für kreative Ruheständler

Die Samtgemeinde weist darauf hin, dass Künstler, die nicht mehr im Berufsleben stehen, für jeweils acht Wochen ihre Werke im Rathaus in der Reihe „Kunst im Ruhestand“ zeigen können. Das Rentenalter ist somit neben der künstlerischen Kreativität die Eintrittskarte für diese Ausstellungsmöglichkeit.