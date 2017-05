Zeltlager unter spannendem Motto Ankumer Malteser holen Robin Hood nach Aslage

Ankum. Am langen Wochenende des Himmelfahrtstages, vier Tage lang, hat die Malteser-Jugend der Diözese Osnabrück mit dem Offizialatsbezirk Oldenburg auf dem Jugendzelt Ankum-Aslage ein Zeltlager unter dem Motto „Robin Hood“ veranstaltet.

Unter dem Motto „Robin Hood“ erlebten rund 100 Teilnehmer bei strahlendem Sonnenschein ein abwechslungsreiches und interessantes Programm. Für die Jugendlichen und Kinder ab sechs Jahren aus den einzelnen Ortsgruppen und Schulsanitätsdiensten waren spannende Aktionen, Spiele und Wettbewerbe vorbereitet. Zum 60-jährigen Bestehen der Hilfsorganisation im Bistum Osnabrück waren auch einige Gastkinder der Einladung gefolgt, sie schlossen sich den Teams mit qualifizierten Gruppenleitern an. So konnten die Jugendlichen und Kinder, aber auch Eltern und Interessierte die Malteser und auch ein Zeltlagerleben näher kennenlernen.

Besuch im Kletterwald in Ibbenbüren

Alles war exakt vorbereitet, als am Himmelsfahrtstag die Jugendlichen und Kinder mit ihren Gruppenleitern und der Lagerleitung anrückten, um auf dem idyllisch gelegenen Zeltplatz in Aslage ihre Quartiere, sprich Zelte, zu beziehen. Sina Tiemann hatte die Programmleitung, für die neuen Teilnehmer stand zunächst eine Lagertaufe an, Großgruppenspiele folgten, auch ein freies Spieleangebot stand zur Verfügung.

Der nächste Tag bescherte den älteren „Sherwood-Forest-Bewohner“ einen Aufenthalt im Kletterwald in Ibbenbüren, für die Jüngeren und die nicht Kletterbegeisterten gab es alternativ Workshops zu Themen wie Brandmalen, Schatztruhen, Schmuck, Deko, Lederbeutel, Wasserbomben, Theater und vieles mehr.

Nachtwanderung mit und ohne Erschrecken

Für den Gottesdienst wurden Kerzen gestaltet. Die Nachtwanderung mit und ohne Erschrecken dürfte unvergesslich sein. Der Abendabschluss beinhaltete eine Gute-Nacht-Geschichte sowie Gesang am Lagerfeuer. Am vorletzten Tag stand ein Stationsspiel mit zehn Stationen und sieben Gruppen auf dem Programm, auch zwei Erste-Hilfe-Stationen gehörten dazu, für Malteser eine Selbstverständlichkeit. Ein Open-Air-Gottesdienst mit dem Diözesan-Jugend-Seelsorger Bernd Holtkamp hinterließ in freier Natur einen nachhaltigen Eindruck. Dabei ging es in Theaterform um „Bruder Tuck und den Gewissenskonflikt“, gemäß dem Motto des Zeltlagers. Die Kinder entzündeten bei dieser Gelegenheit ihre selbst gebastelten Kerzen. Das begeisternde Zeltlager endete schließlich mit einem Kleinkunstabend mit Theater und Gesang.