780.000 Verschlüsse eingesackt Bersenbrücker Rotary Club sammelt Flaschendeckel

Altkreis Bersenbrück. Der Rotary Club Bersenbrück Altkreis hat rund 780.000 Flaschendeckel gesammelt. Mit dem Erlös aus der Aktion können etwa 3200 Kinder gegen Polio (Kinderlähmung) geimpft werden.

Seit 1979 ist es ein besonderes Anliegen der internationalen Rotary Clubs, die Kinderlähmung zu bekämpfen. Bis heute konnten etwa eine Milliarde Kinder geimpft werden. Schon simple Mittel erzielen dabei eine große Wirkung, zeigt die Initiative „Deckel drauf“. Damit ist eine Sammelaktion von Kunststoffverschlüssen aus Polyethylen, einem recyclingfähigen Material gemeint. Mit den Materialerlösen unterstützen die Rotarier weltweite Impfaktionen gegen Kinderlähmung (Polio). Diese Verschlüsse werden in vielen Farben bei Getränkeflaschen und Tetrapacks für Erfrischungsgetränke, Säfte sowie Milch verwendet und sind in allen Haushalten zu finden.

Schüler beteiligen sich mit viel Engagement

Viele Rotarier, darunter auch der Rotary Club Bersenbrück Altkreis, engagieren sich für das Projekt und haben in ihren Club-Regionen Sammelaktionen ins Leben gerufen. Um eine möglichst große Breitenwirkung zu erzielen, sprach der hiesige Rotary Club vor allem Schulen an und begeisterte die IGS Fürstenau, das Gymnasium Leoninum Handrup, das Artland-Gymnasium Quakenbrück, das Jugendforum der Gemeinde Spelle, die Oberschulen in Quakenbrück und Berge sowie die Grundschulen in Fürstenau, Merzen, Schwagstorf und Neuenkirchen für die Idee. Sammelboxen wurden vor Ort bereitgestellt und die Sammelaktion konnte beginnen. Dabei entwickelten die Schüler bemerkenswerte Strategien. Ulrich Geers erfuhr bei einer seiner „Abholaktionen“, dass die Jugendlichen sogar in einem Supermarkt angefragt hatten, ob sie vor dem Flaschenrücknahmeautomaten die Flaschendeckel der Kunden abschrauben dürften.

Etwa 3200 Kinder können geimpft werden

Die meist in Säcken angelieferten Deckel wurden in Bigpacks umgefüllt und auf Pkw-Anhängern zu einer Recyclingfirma in Osnabrück transportiert, berichtete Gerd Rechtien, der mehrmals mit solchen Ladungen unterwegs war. Der Erfolg könne sich sehen lassen, ergänzte er, denn insgesamt kamen zwölf Bigpacks zusammen. Die ursprüngliche Kalkulation sah vor, dass mit rund 500 Deckeln, die ein Kilogramm wiegen, ein Materialwert erzielt werden kann, um den Impfstoff für eine Polio-Impfung zu finanzieren. Seit Beginn der Sammelaktion hatte sich der Materialpreis für die Flaschendeckel allerdings reduziert. Um die Aktion nicht zu gefährden ist der Rotary Club in die finanzielle „Bresche“ gesprungen und hat den veränderten Materialwert aufgestockt, um die ursprünglich kalkulierte Anzahl der Impfungen beibehalten zu können. Aus dem Altkreis wurde somit der Betrag von 2300 Euro überwiesen. Dazu erläuterte Frank Wiegmann, Präsident des Rotary Clubs Bersenbrück Altkreis: „Wir haben eine Hochrechnung der in den zwölf Bigpacks gesammelten Deckel durchgeführt, um das Volumen einmal deutlich zu machen. Danach sind seit dem Start der Sammelaktion im Mai 2016 etwa 780.000 Deckel in unserem Clubbezirk zusammen gekommen. Der damit erzielte Materialwert mit der Aufstockung durch unseren Club wird die Kosten des Impfstoffes für etwa 3200 Polio-Impfungen möglich machen.“