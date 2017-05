Immer auf Sendung bleiben Eggermühlener feiert 25-jähriges Priesterjubiläum

Eggermühlen. In seiner Heimatgemeinde Mariä Himmelfahrt feierte Josef Fleddermann vor 25 Jahren seine Heimatprimiz. Nun beging er an gleicher Stelle sein silbernes Priesterjubiläum.

Voll besetzt war das Gotteshaus Mariä Himmelfahrt in Eggermühlen, als Josef Fleddermann, ein Vierteljahrhundert nach seiner Heimatprimiz in Eggermühlen, mit vielen Gemeindemitgliedern und Weggefährten an gleicher Stelle sein silbernes Priesterjubiläum beging. Beim Jubiläumsgottesdienst dabei waren auch Pfarrer Ansgar Stolte, Pater Bernhard Leisenheimer, Pfarrer Peter Göhlich und Weihbischof i.R. Theodor Kettmann. Ihr Ordensjubiläum feierten in an diesem Tag auch zwei Tanten des Silberjubilars.

Das Feuer der Nächstenliebe im Herzen

Josef Fleddermann ist der einzige Priester aus Eggermühlen, der seit 1992 seine Primiz in der Gemeinde feierte. Der ebenfalls aus Eggermühlen stammende Osnabrücker Weihbischof i.R. Theodor Kettmann, der 1964, im Geburtsjahr von Josef Fleddermann, zum Priester geweiht worden war, erinnerte in seiner Festpredigt an den Sendungsauftrag aller Christen. Jeder könne in seinem ureigenen Umfeld und in der täglichen Erfahrung den christlichen Glauben leben. Ob in der Familie, der Erziehung seiner Kinder oder im täglichen Berufsalltag oder im Straßenverkehr. Entscheidend sei das ansteckende Feuer der Nächstenliebe im eigenen Herzen, das jeder auf seine eigene Weise weitergeben könne. Diese „Weitergabe des Feuers“ verkörpere der Priester in der Feier der Eucharistie, betonte Kettmann. Überzeugend und glaubwürdig habe Josef Fleddermann dieses in den vergangenen 25 Jahren gelebt.

Stationen eines Priesterlebens

Das Jubiläum nahm der Weihbischof i.R. zum Anlass, den Lebenslauf des Jubilars nachzuzeichnen. Mit vier Geschwistern in einem katholisch geprägten Haushalt aufgewachsen, engagierte sich Fleddermann schon im Alter von 17 Jahren mit „allerlei grünen Ideen“ im heimatlichen Pfarrgemeinderat. Geprägt durch seinen Onkel Hermann Schulte, der als Pater im Kongo wirkte, und nicht zuletzt durch den Eggermühlener Pfarrer Wilhelm Schwöppe, entschloss sich Fleddermann im Jahre 1985, den Priesterberuf zu ergreifen. Als Neupriester wirkte er zuerst in Meppen, Syke und Bassum, bevor er Krankenhauspfarrer in Papenburg wurde. Von 2005 bis 2012 war er für die emsländische Pfarrei Rhede zuständig. Danach wirkte er in den Bremer Pfarrgemeinden St. Marien, St. Bonifatius und St. Josef.

Empfang für Gemeindemitglieder und Weggefährten

Die lebhafte Kommunikation mit seinen Mitmenschen sorge dafür, das der Jubilar in seiner Gemeinde „immer auf Sendung“ sei. Seit 2003 gehört Fleddermann der geistlichen Bewegung „Charismatische Erneuerung der Katholischen Kirche“ an. Viele Weggefährten, Schulkollegen, Lehrer und Freunde aus Eggermühlen übermittelten beim anschließenden Empfang im Pfarrheim persönliche Worte und Glückwünsche. Den kirchlichen Gruppen der Gemeinde, vom Kirchenchor, der das Festhochamt mitgestaltete, bis zur Landjugend, die sich als Cateringcrew beim Empfang engagierte, dankte der Jubilar für ihr Engagement und den herzlichen Empfang.