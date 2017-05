Neue Technik Bersenbrücker Hase-Energie plant Breitbandinternet per Satellit

Bersenbrück. Die Hase-Energie GmbH will als zusätzlichen Geschäftszweig Breitbandinternet per Satellit landkreisweit anbieten. Für Nutzer im Außenbereich mit unzureichenden Kabelverbindungen sei dies eine sinnvolle und preisgünstige Alternative, hieß es im Finanzausschuss der Samtgemeinde Bersenbrück.

Der Ausschuss ist auch für die Tochtergesellschaften und Beteiligungen der Samtgemeinde zuständig, die entscheiden muss, ob ihre Vertreter in der Gesellschafterversammlung dem neuen Geschäftsfeld „Breitbandinternet per Satellit“ zustimmen. In einer Ausschusssitzung wurde das Projekt vorgestellt. Demnach gibt es seit Kurzem eine neue Technik, die das Senden und Empfangen von Daten über Satellit ohne die bislang nötige Rückkopplung über eine Telefonleitung ermöglicht. Datengeschwindigkeiten bis 30 Mbit/s seien technisch möglich und sollen zu marktüblichen Preisen angeboten werden. Die einfach zu installierende Technik sei attraktiv für Nutzer im Außenbereich, deren Festnetzverbindungen deutlich hinter dieser Geschwindigkeit zurückblieben. Allein in der Samtgemeinde Bersenbrück gebe es bis 2000 Haushalte, die unterversorgt seien, heißt es in der Tischvorlage des Ausschusses.

Keine finanziellen Risiken

Die Hase-Energie wolle sich mit einem Spezialisten zusammentun und für dieses Unternehmen den Vertrieb und die Kundenbetreuung im Landkreis Osnabrück übernehmen. Finanzielle Risiken entstünden dadurch nicht, sehr wohl sei aber mit synergetischen Geschäften im klassischen Geschäft der Hase-Energie mit Strom- und Gasverträgen zu rechnen. Für dieses Geschäft hatte das kommunale Unternehmen der Samtgemeinde kürzlich eine Partnerschaft mit einem Unternehmen in Fürstenau geschlossen und auf diese Weise ihr erstes Büro außerhalb der Samtgemeinde eröffnet.

Start am 22. Juni 2017

Starten soll der Vertrieb von Satellitenbreitband am 22. Juni. Laut Samtgemeindebürgermeister Horst Baier sehe auch der Landkreis Osnabrück die Satellitentechnik als sinnvolle Ergänzung der Bemühungen seiner Tochter Telkos um den Ausbau von Glasfaserverbindungen im Osnabrücker Land.