Fit und hübsch für die Auktion Beautyprogramm und Catwalk-Training für Ankumer Kühe

Ankum/Osnabrück. Einmal im Monat fährt der Ankumer Landwirt Klaus Kettmann nach Osnabrück. Doch ist er nicht etwa zum Shoppen oder fürs Theater in der Stadt. Nein. Stattdessen bietet er seine Rinder zum Verkauf auf der Zuchtviehversteigerung an.

Mit glänzendem Fell und nach leichter Vanillenote duftend präsentieren sich die Rinder auf der Zuchtviehauktion in der Halle Gartlage in Osnabrück. So ganz anders als im Stall zu Hause ist nicht nur der Geruch in der großen Halle. Statt mit Heu und, ja, auch Kotresten bedeckt zu sein, bekommen die Tiere vor dem Verkauf das komplette Beautyprogramm. Schon Tage vorher hat Klaus Kettmann seinen Damen das Fell geschoren und sie ordentlich geschrubbt. „Pro Kuh brauche ich dafür etwa zwei Stunden“, verrät der Landwirt. Auch ein Catwalk-Training müssen sie bewältigen, erzählt Klaus Kettmann weiter. Wenn es am Auktionstag auf die Verkaufsfläche geht, müssen sie an einem Seil ruhig bleiben können und nicht springen oder bocken. Das testet der Ankumer Landwirt bei einem Probelauf im eigenen Stall.

Noch ein letztes Mal melken

Erst nach diesem Prozedere geht es für Rita, Fantasie und Almira auf den Hänger. Spät am Vorabend der Auktion melkt Klaus Kettmann seine drei Rinder ein letztes Mal. „Für die Versteigerung muss das Euter schön gefüllt sein, das verkauft sich besser, erzählt er. Und dann, in aller Frühe, geht es für die vier nach Osnabrück. Schon um sechs Uhr morgens erreichen sie die Stadt. Der Waschbereich sei so früh nicht so überfüllt, weiß der Experte.

Schon seit Kindertagen dabei

Schon als Kind sei der Ankumer regelmäßig mit seinem Vater zu den Auktionen der Osnabrücker Herdbuch Genossenschaft gefahren. Noch betreibt Klaus Kettmann den Hof in Loxten gemeinsam mit den Eltern. Doch schon lange stehe fest, dass der Sohn den Betrieb übernehmen wird, sagt dieser. In Osnabrück untersucht derweil der Amtsarzt die Tiere. Alles soweit in Ordnung bei den drei Grazien, bescheinigt der Arzt. Muss es auch sein, denn für die Kuh mit dem Namen Fantasie, die heute mit der Nummer 191 an den Start geht, erhofft sich Klaus Kettmann eine Summe von um die 2000 Euro.

Mischung aus Babyöl und Spiritus

Kurz vor ihrem großen Auftritt reibt Klaus Kettmann sie mit einer Mischung aus Babyöl und Spiritus ein. „Damit das Fell schön glänzt“, sagt er. Dann kommt ein Spray mit weißer Farbe zum Einsatz, um kleine rötliche Stellen abzudecken. „Ob das jetzt die 100 Euro am Ende ausmacht, weiß ich nicht, aber wo wir schon hier sind, soll sie gut aussehen“, findet der Ankumer. Und dann ist es soweit. An einem Strick führt Klaus Kettmann das Rind in eine kleinere Nebenhalle. Hier sitzen bereits die Käufer auf der Tribüne. Der Auktionator stellt das Tier in wenigen Sätzen vor.

Worauf achten die Käufer?

Die meisten Informationen erhalten Kaufinteressierte aus einem grünen Büchlein, das alle Tiere mit ihren wichtigsten Eigenschaften auflistet oder direkt durch einen Blick auf das Rind selbst. „Das Euter muss straff sitzen und der Rücken und die Beine gerade sein“, nennt Klaus Kettmann einige Kriterien, auf die Käufer achten. Er selbst kauft keine Kühe an, er habe eine eigene Nachzucht, verrät er.

Ein bisschen wie Familienmitglieder...

Stolze 2100 Euro bringt ihm Fantasie am Ende ein. „Damit bin ich zufrieden“, sagt der Landwirt. Weiter erklärt er aber auch, dass die Aufzucht der Rinder etwa so viel koste, wie sie schließlich bei der Auktion einbringen. „Wir sind froh, wenn wir mit den Verkäufen unterm Strich bei Plus Minus Null landen“, gibt Klaus Kettmann zu. Aber stolz sei er schon, wenn seine Tiere gute Preise bringen. „Einige Rinder wachsen mir auch ans Herz, sie sind dann ein bisschen wie Familienmitglieder“, so Klaus Kettmann.