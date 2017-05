Kinohit an der Seite von Iris Berben Bersenbrücker geht als Schauspieler seinen Weg

Bersenbrück. Als Schauspieler in Berlin verdient Björn von der Wellen sein Geld. Aufgewachsen ist er in Bersenbrück. Seine Rolle in dem Kinofilm Miss Sixty an der Seite von Iris Berben hat ihn einem breiten Publikum bekannt gemacht.

Kein leichter Broterwerb sei die Schauspielerei, erzählt der Bersenbrücker Björn von der Wellen. Nach seiner Ausbildung am Europäischen Theaterinstitut in Berlin folgten zunächst Engagements am Off-Theater. „Ich habe in einigen kleineren Produktionen mitgespielt und von Stück zu Stück gearbeitet“, erzählt er. In dieser Zeit sei der Darsteller viel unterwegs gewesen. Ohne festen Wohnort tingelte er durch die Bundesrepublik. „Das war eine aufregende Zeit, aber auch anstrengend“, erinnert sich Björn von der Wellen zurück.

Karriere begann in „Schloss Einstein“

Mit seinem ersten richtigen Job änderte sich sein Alltag. „Ich kam wieder zurück ins geregelte Leben“, sagt er. Seine Rolle als hipper Internatsleiter in der Kika-Serie Schloss Einstein machte ihn bei einem jüngeren Publikum bekannt. Ganze viereinhalb Jahre gab er den Alexander „Alex“ Fischer, bis sich seine Rolle nach Afrika verabschiedete. „Bei Schloss Einstein habe ich viel gelernt, aber es waren Szenen und Dialoge für Kinder. Ich wollte mich weiterentwickeln“, meint Björn von der Wellen. Kleinere Auftritte in der ZDF-Serie Der Bergdoktor und der Inga-Lindström-Reihe sorgen für regelmäßige Engagements.

An der Seite von Iris Bergen gedreht

Sein bisher größtes Projekt war der Kinofilm Miss Sixty. Neben Iris Berben und Edgar Selge spielt Björn von der Wellen den Max Winther, Sohn von Frans Winther (Edgar Selge) und anonymer Samenspender für das Baby von Luise Jansen ( Iris Berben). Die Charaktere, die der Bersenbrücker verkörpert, seien der „nette Schwiegersohn von nebenan“ oder der „Love interest“, erzählt er. Letztere sei eine Figur, die als Objekt der Begierde des Protagonisten, auftritt. Schon in der Schauspielschule habe Björn von der Wellen sein komödiantisches Talent entdeckt. „Die Improvisation und die dazugehörige Portion Komik liegen mir“, sagt der Schauspieler. Dennoch würde er gerne öfter „zerbrochene Charaktere“ spielen, die „zwei Seiten in sich tragen“, sagt Björn von der Wellen weiter. Gerade erst habe er in einem Thriller mitgespielt. Aber es häufen sich, mit zunehmenden Alter, auch die Anfragen zu Vaterrollen, gibt der 36-Jährige zu. Darüber hinaus stehe ein Casting für einen Kinofilm bevor. Doch weitere Details verrate er nicht. Das bringe Unglück, ist der Wahlberliner überzeugt.

Einen Bogen um die Theater-AG gemacht

Erst mit seinem Umzug nach Berlin, nach zwei abgebrochenen Studiengängen, habe er die Schauspielerei für sich entdeckt. Während seiner Schulzeit auf dem Gymnasium Bersenbrück habe er einen weiten Bogen um die Theater-AG gemacht. „Ich dachte nicht, dass ich gut darin wäre, auf der Bühne zu stehen. Ich habe mich einfach nicht getraut“, erinnert er sich heute. Stattdessen hat er viel Zeit auf dem Fußballfeld verbracht. Er kommt, nach eigener Aussage aus einer „Handwerkerfamilie“. Weder sein Vater, der Heizungsmonteur, noch seine Mutter, die in einem Supermarkt an der Kasse arbeitet, hätten zunächst etwas mit der Profession des Sohnes anfangen können. Erst mit der Rolle bei Schloss Einstein und dann in Miss Sixty hätten sie langsam verstanden, was er in Berlin so treibt. Zwei- bis Dreimal im Jahr zieht es ihn wieder in alte Heimat. Aber, so sagt Bjön von der Wellen, habe er sich in Berlin vom ersten Tag an auch zu Hause gefühlt.