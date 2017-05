Nachfolger ist Harald Nehls Manfred Egler gibt Aufgabe in Verkehrswacht Bersenbrück auf

Bersenbrück. Als Polizist wie auch als Mitglied der Verkehrswacht hat sich Manfred Egler für Verkehrserziehung und Prävention engagiert. Nach seiner Pensionierung übernimmt nun Harald Nehls.

In der Jahresversammlung der Verkehrswacht Bersenbrücker Land in Bersenbrück wurde Egler aus dem Vorstand verabschiedet, teilt die Organisation mit. Als sein Nachfolger wurde Harald Nehls zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Nehls tritt beim Polizeikommissariat Bersenbrück auch Eglers Stelle als Präventionssachbearbeiter an.

Nachtschwärmer weiter „sicher auf Tour“

Zuvor hatte Geschäftsführer Björn Thienenkamp über Programme wie „FahrRad... aber sicher!“ oder die „Aktion junge Fahrer“ berichtet. Sie seien zwar personal- und geräteintensiv, würden aber ihre Zielgruppe ansprechen. Die Kosten zweier Aktionstage am Artland-Gymnasium Quakenbrück und der Integrierten Gesamtschule Fürstenau übernehme das Bundesverkehrsministerium . Die „Nachtschwärmer“ genannte samstagnächtlichen Linienbusse der Verkehrsgemeinschaft Osnabrück (VOS) Nord in Kooperation mit den Jugendpflegern seien weiterhin „sicher auf Tour“, berichtet Thienenkamp weiter. In Zusammenarbeit mit der VOS Nord habe Manfred Egler 35 Schüler der Marienschule Schwagstorf zu Buslotsen ausgebildet und 26 am Gymnasium Bersenbrück. Landesverkehrswacht, Polizei und Fahrlehrer hätten mit dem Landkreis Osnabrück „Fit im Auto“ als Fahrsicherheitstraining für Senioren aufgelegt. Zwei Tage bei der Feuerwehr Bersenbrück seien ausgebucht gewesen.

Teilnahme am „Radtag“ in Quakenbrück

„Nicht zuletzt mit einer kleinen Starthilfe unsererseits übernahm die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrer in Gehrde die mehr als 26 Jahre alte Tradition der Demonstrationsfahrt mit Gottesdienst zu Saisonanfang und -ende von ihren Kollegen in Berge“, erklärte Thienenkamp. Mit Fahrradkontrollen und einem Verkehrsquiz habe sich die Verkehrswacht am „Radtag“ in Quakenbrück beteiligt.

Wahlen zum Vorstand

Wiedergewählt wurden Udo Ojemann (Kasse), Claudia Schillingmann (Jugendgruppenbeauftragte) und Ute Braun-Schmidt als Kassenprüferin.