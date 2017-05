Für Helpers of Mary aus Indien Ankumer August-Benninghaus-Schule spendet 4201 Euro

Die „Helpers of Mary“ und die Bartholomäusgesellschaft

Der katholische Frauenorden „Helpers of Mary“ geht auf die deutsche Nonne Anna Huberta Roggendorf zurück. Sie kam 1932 nach Mumbai, nahm verwahrloste Kinder aus den Slums auf und adoptierte Tausende, um ihnen einen rechtlichen Status zu verschaffen. Da sie sich alleine nicht um alle Kinder kümmern konnte, übertrug sie die Verantwortung für die jüngeren den älteren Mädchen.

Daraus entwickelte sich 1942 eine erste Gruppe junger indischer Frauen, die dem Vorbild der deutschen Ordensfrau folgen wollten. 1962 wurden die „Marys“ als fromme Vereinigung, 1984 als Diözesankongregation des Erzbistums Bombay und 2001 als päpstliche Kongregation anerkannt.

Heute arbeiten rund 300 „Helpers of Mary“ unter dem Motto „life for love“ in 55 Stationen Indiens, in vier Stationen in Kenia und einer Station in Äthiopien. Neben Waisenheimen betreiben sie Krankenstationen, Altenheime und engagieren sich in der Erziehung, Ausbildung und Unterstützung von Mädchen und Frauen.

Zur Unterstützung der Arbeit der „Helpers of Mary“ gründete der in Lingen geborene Pfarrer Ernst Pulsfort 1993 die Bartholomäusgesellschaft. Ihr gehören bundesweit rund 1300 Mitglieder an. Davon stammen jeweils 240 aus dem Raum Osnabrück und Emsland sowie mehr als 220 aus Berlin, wo Pulsfort als Pfarrer an St. Laurentius (Berlin-Mitte) tätig ist.