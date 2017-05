Dritter Gruppenraum Richtkranz über Alfhausens neuem Kindergarten

Alfhausen. Es sei die richtige Entscheidung gewesen, den dritten Gruppenraum in Alfhausens neuem Kindergarten gleich mitzubauen. Das sagte Bürgermeisterin Agnes Droste beim Richtfest.

Seit dieser Woche weht der Richtkranz über dem Johanna-Kindergarten, der im Herbst bezugsfertig sein soll. Am Richtfest nahmen Kinder und Eltern teil, Handwerker, Vertreter der Gemeinde und der Samtgemeinde und der Familie Weßling, die das Grundstück zur Verfügung gestellt hat und den Namen für den Kindergarten fand. Ursprünglich sollte der Kindergarten mit allen Räumen hochgezogen werden, die man für zwei Kindergruppen und eine Krippengruppe braucht. Für den dritten Gruppenraum sollten alle Anschlüsse mitgebaut werden. Außerdem war er Teil der Baugenehmigung, sodass der Bau innerhalb von zwei Jahren ohne Verzögerung hätte nachgezogen werden können.

Bedarf an Krippenplätzen

Vor Kurzem beschloss der Gemeinderat aber, den dritten Gruppenraum gleich mitbauen zu lassen. Die Erfahrung zeige, dass der Bedarf an Betreuungsplätzen rasch in die Höhe schnellen könne, die Gemeinde erspare dem Kindergarten die Belastung mit Bauarbeiten im laufenden Betrieb, es gebe Einsparungen am Bau durch die Vermeidung von Doppelarbeiten, lauteten die Argumente. Dafür lohne es sich schon, die Mehrkosten von 220000 Euro im Gemeindehaushalt irgendwie unterzubringen.

Bürgermeisterin: Entscheidung war richtig

Die Entscheidung sei richtig gewesen, bestätigte Droste jetzt beim Richtfest. Die Ausschreibungen der Bauarbeiten würden einfach in die laufenden Ausschreibungen anliegender Gewerke eingefügt. Außerdem könne man vermeiden, die Lärmschutzwand teilweise wieder einzureißen, um eine Baustellenzufahrt zu schaffen. Der dritte Gruppenraum liegt nämlich auf der rückwärtigen Seite des Kindergartengeländes, die leichter und schneller über die Bundesstraße 68 als über das Ortsinnere zu erreichen ist.

Lärmschutzwand geplant

Die Lärmschutzwand soll auch sicherstellen, dass Kinder sich nicht heimlich in Richtung der viel befahrenen Bundesstraße davon machen können. Sie soll kindgerecht gestaltet werden mit „Gucklöchern“und hüttenähnlichen Unterständen auf der Innenseite. Kinder sollen von hier aus die Außenwelt beobachten können.