Ohne Groll und Hass Zeitzeugengespräch mit dem Vertriebenen Anton Exner in Bersenbrück

Bersenbrück. Der Verlust der Heimat muss nicht in Groll und Hass enden. Das machte Anton Exner beim Zeitzeugengespräch deutlich, zudem die Volkshochschule Bersenbrück gemeinsam mit den Initiatoren des Projekts „Was man zum Leben braucht“ eingeladen hatte.

Bersenbrück. Vergessen nein, verzeihen ja – diese Einstellung hat dem in der Grafschaft Glatz aufgewachsenen Schlesier Anton Exner offensichtlich geholfen, zu innerer Gelassenheit zu finden. „Herr Exner lebt seit vielen Jahren hier. Er ist längst ein Bersenbrücker“, betont mit Nachdruck Jutta Stalfort, die zusammen mit Bernhard Mecklenfeld, Sprecher des Arbeitskreises „Geschichte der Juden in der Samtgemeinde Bersenbrück“, eine der Initiatorinnen des Projekts ist. „Wir freuen uns, dass so viele gekommen sind, die etwas von ihm hören möchten.“ Bis auf den Flur der Marktschule standen die Zuhörer, als Anton Exner aus seinem Leben erzählte.

Geboren 1936 im damals noch schlesischen Leuthen, musste Anton Exner 1946 mit Familie und allen Einwohnern das Dorf verlassen. „Kriegseinsätze und zerschossene Gebäude hatte es bei uns nicht gegeben“, erzählte er, „jetzt aber viele Plünderungen durch polnische Soldaten. Die hatten keine Führung.“ Am 2. April 1946 wurden die Menschen morgens um 6 Uhr in Gruppen zu je 30 mit ein paar Habseligkeiten in geschlossene Güterwaggons verfrachtet und Richtung Westen geschickt. „Es war eben Krieg.“ Dass er nicht anklagt oder hadert, machte der Senior mehrfach deutlich, auch wenn er sich dabei mit der Hand über die Augen strich.

Nach viertägiger strapaziöser Fahrt dann endlich die Ankunft in Bersenbrück: „Die Westdeutschen hatten es ja auch nicht leicht. Sie mussten Zimmer freiräumen und uns mitversorgen.“ Landwirte legten Wert auf erwachsene Arbeitskräfte. Der Neunjährige wurde vom gutherzigen Gemeindesekretär in Schwagstorf aufgenommen, der selbst fünf Kinder hatte.

Er persönlich habe es in den Folgejahren gut gehabt: „Ich habe nie gehungert.“ Seine Mutter wohnte in der Nähe, er musste zwar mit aufs Feld, bekam aber öfter „ein Butter mit Schinken“, machte Botengänge, wurde von Mitschülern akzeptiert: „Kämpfe gab’s schon, aber dann merkten die: Die Neuen können ja auch Fußball spielen!“ Grün-Weiß Schwagstorf wurde sein Verein. 1947 kam sein Vater aus russischer Gefangenschaft, übernahm 1950 in Gehrde ein Schustergeschäft.

„Man muss leben“, lautet seine Philosophie – und sein Rat. Das tat er: 1951 bis 1954 die Schuhmacherlehre, orthopädische Fortbildung, Stationen in Dreierwalde, Ostercappeln, Löningen, sieben Jahre Köln, 1964 die Rückkehr und der Hausbau in Hastrup, wo er heute noch sein Handwerk ausübt.

Ja, Leuthen (heute Lutynia) habe er seit 1976 mehrfach besucht, seine Eltern jedoch wollten alles so in Erinnerung behalten, wie es war, zumal ihr Haus nicht mehr existiere. Flüchtlinge aus Nahost hätten es aktuell viel schwerer. „Die haben nicht den Vorteil wie wir damals mit Kultur und Sprache. Die Handys brauchen sie, um überhaupt Kontakt zu halten“, zeigt er menschliche Wärme und ein großes Herz.

Fragen der Zuhörer beantwortet der 80-Jährige gelassen, oft gar lächelnd. Aber sein Fazit kommt sehr ernst – und entschieden: „Krieg ist immer schrecklich. Gehen Sie in die Ausstellung, wenn Sie mehr erfahren wollen.“

Die Zeitzeugengespräche gehen am Donnerstag, 1. Juni, weiter. Um 18.30 Uhr berichtet die Spätaussiedlerin Olga Langemann in der Marktschule, wie sie 1994 aus der Ukraine nach Bersenbrück kam. Am Donnerstag, 8. Juni, um 18.30 Uhr erzählt die Familie Eshmawe im dritten Zeitzeugengespräch von ihrer Flucht aus Syrien und ihrem Neustart in Bersenbrück.

Die Ausstellung „Was man zum Leben braucht“ ist noch bis zum 11. Juni in den Ausstellungsräumen Am Tüv 3 in Bersenbrück zu sehen.