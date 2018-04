Bersenbrück. Das Reggae Jam 2018 in Bersenbrück findet dieses Jahr von Freitag bis Sonntag, 3. bis 5. August, statt. Hier gibt es Informationen zur Anreise mit dem Auto, der Bahn und dem Bus.

Wer mit dem Auto anreist, fährt von der A 1 aus Süden kommend an der Anschlussstelle Neuenkirchen/Vörden, aus Norden kommend an der Anschlussstelle Holdorf auf die B 214 Richtung Bersenbrück. Von da aus der Beschilderung zum Reggae Jam Festival, An der Bleiche in 49593 Bersenbrück folgen.

Camper, die ein Navigationsgerät nutzen, geben Neuenkirchener Straße in 49593 Bersenbrück ein.

Auch mit der Bahn können Reggae-Fans anreisen. Der Bahnhof Bersenbrück ist etwa 1000 Meter vom Campinggelände entfernt. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass der Fahrpreis der Deutschen Bahn nicht im Festivalticket enthalten ist.

Möglich ist es auch, mit dem Flugzeug zu fliegen. Der nächstgelegene Flughafen ist Münster/Osnabrück. Von da sind es etwa 70 Kilometer bis nach Bersenbrück.

Wer mit dem Fernbus fahren will, gibt als Ziel Osnabrück ein. Von da geht es mit dem Regionalverkehr weiter.