Sicherheitstraining für Motorradfahrer in Bersenbrück und Bad Essen

Auch 2022 bietet der Landkreis Osnabrück ein Sicherheitstraining für Motorradfahrer an.

Stefan Gelhot

Bersenbrück/Bad Essen. Zum Saisonauftakt bietet der Landkreis Osnabrück ein Sicherheitstraining für Motorradfahrer an. Es gibt mehrere Termine in Bersenbrück und Bad Essen. Los geht es am 26. März.

Im Winter stünden Motorräder oft Monate unbenutzt in der Garage, teilt der Landkreis dazu mit. Damit sich Zweiradfahrer wieder an ihr Fahrzeug gewöhnen könnten, finde an mehreren Wochenenden ein Fahrsicherheitstraining stat