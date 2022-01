Krippenausstellung in Bersenbrück verlängert

Krippe aus Fahrradteilen von Mario Krause. Ein Dynamo bringt den Heiligenschein des Jesuskindes zum Leuchten.

Landkreis Osnabrück

Bersenbrück. Coffee to go an der Krippe und Selfie mit dem Neugeborenen: Noch bis 30. Januar zeigt das Museum im Kloster Bersenbrück die ungewöhnlichsten Weihnachtskrippen aus aller Welt.

Die Ausstellung läuft unter dem Titel „Frohe Botschaft – Bunte Vielfalt. Weihnachtskrippen einmal anders“. Sie zeigt rund 80 Krippenmodelle verschiedenster Macharten aus fünf Kontinenten. Renommierte Künstler und geschickte Laienhandw