Am Spielplatz am Heinrichsee in Bersenbrück fehlt eine Toilette

Im Sommer 2021 wurde der neue Spielplatz am Heinrichsee in Bersenbrück eröffnet.

Horst Schwitalla

Bersenbrück. Bersenbrücks neuer Spielplatz am Heinrichsee kommt so gut an, dass die Stadt vor einem Problem steht: Zum ersten Mal braucht sie eine Toilette an einem solchen Platz. Die Lösung des Problems ist nicht ganz einfach.

Kein Spielplatz hat die Stadt so intensiv beschäftigt wie der am Heinrichsee an der Priggenhagener Straße. 2019 ging es los mit ersten Vorüberlegungen. Der Sozialausschuss nahm sich mehrere Sitzungen Zeit, um Entwürfe zu begutachten, zu dis