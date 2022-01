Film über den Mittagstisch in der Riesterei jetzt online

Vom Mittagstisch in der Riesterei gibt es Filmaufnahmen im Internet.

Samtgemeinde Bersenbrück

Rieste. Seit dem Start des Dorftreffs Riesterei ist der Mittagstisch ein beliebtes Angebot. Den Ablauf zeigt nun ein Film im Internet auf Youtube.

Es ist nur ein kurzes Video von etwas mehr als zwei Minuten Länge, aber es zeigt, so heißt es in einer Pressemitteilung, "deutlich, wie lebendig und engagiert es mittags in der Riesterei zugeht, wenn dort lecker gekocht und anschließend gem