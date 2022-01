Spielmacher Moritz Waldow (links) bleibt dem TuS erhalten. Der 24-Jährige hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert.

Rolf Kamper

Bersenbrück. Während sich die Oberliga-Fußballer des TuS Bersenbrück mit Laufeinheiten langsam für die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte einstimmen, nehmen die Kader-Planungen für die nächste Saison bereits ordentlich Fahrt auf.

Noch ist nicht sicher, in welcher Liga die Bersenbrücker in der nächsten Saison spielen werden. In der Rückserie kämpft die Elf von Trainer Farhat Dahech in der Abstiegsrunde um den Klassenerhalt in der fünfhöchsten Spielklasse. Aber s