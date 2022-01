Ankumer Rolf Küst hört nach 35 Jahren als Professor in Osnabrück auf

Renate Schillingmann

Ankum/Badbergen. Seit 35 Jahren lehrt Rolf Küst aus Ankum als Professor an der Hochschule Osnabrück Agrarwissenschaften. In diesem Jahr geht der gebürtige Badberger in Ruhestand. Ein Gespräch über Studium, Landwirtschaft und Studierende heute.

Sie haben in Bonn Landwirtschaft mit Schwerpunkt Ökonomie studiert. Warum dieses Fach, warum Bonn?Da ist als Kind in Vehs mit der Landwirtschaft groß geworden bin und außerdem immer schon die Tierzucht mein Hobby war, lag dieses Fach nahe.